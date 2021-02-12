Китай відмовився видавати ВООЗ вихідні дані про перші випадки коронавірусу

Надання даних допомогло б дослідникам значно просунутися в питанні походження коронавірусу.

Китайська влада відмовилися давати Всесвітній організації здоров'я дані про перші випадки зараження коронавірусом Covid-19. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Представники ВООЗ запитували у китайської влади дані про 174 перші випадки зараження коронавірусом у місті Ухань. Але чиновники говорили про те, що в їх дослідженнях, за кілька місяців до спалаху пандемії, не було доказів наявності Covid-19. Дані розслідування вони давали розглянути лише частково.

"Вони показали нам кілька прикладів, але це не те ж саме, що повноцінне епідеміологічне розслідування. Інтерпретація цих даних (китайською владою) є більш обмеженою з нашої точки зору, хоча китайська сторона може вважати їх цілком хорошою", — говорить представник ВООЗ Домінік Дваєр.

Тому, для повноцінного дослідження ВООЗ необхідні дані саме перших випадків зараження. Вони значно б допомогли дослідникам визначити, як і коли вперше з'явився коронавірус у Китаї.

Національна комісія охорони здоров'я Китаю та МЗС ніяк не дали ніяких коментарів щодо відмови у видачі даних дослідження.

Нагадаємо, 14 січня 2021 року для дослідження витоків коронавірусу в Ухань приїхала група експертів ВООЗ. До складу групи увійшли фахівці з 12 країн. Поки вони не змогли виявити джерело появи коронавірусної інфекції. Утім, вони заперечили версію, згідно з якою COVID-19 почав поширюватися через витік із наукової лабораторії.

11 лютого стало відомо, що COVID-19 міг початися раніше, ніж очікувалося. Як мінімум, за два місяці, ніж заведено вважати зараз.