Миссия ВОЗ в Ухане: COVID-19 появился от летучих мышей, но вирус передали человеку не они

Представители миссии считают, что из-за отсутствия летучих мышей в районе Ухани прямая передача вируса от них человеку "маловероятна".

Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая с середины января 2021 года находилась в китайском городе Ухане, не смогла обнаружить источник появления коронавирусной инфекции. Впрочем, они исключили версию, согласно которой COVID-19 начал распространяться из-за утечки из научной лаборатории. Об этом рассказывает издание France24.

"Гипотеза лабораторного инцидента крайне маловероятна", — сказал представитель ВОЗ Питер Бен Эмбарек на конференции по итогам поездки.

Эксперт считает, что COVID-19 возник от летучих мышей, однако, по словам Эмбарека, ввиду отсутствия летучих мышей в районе Ухани прямая передачи вируса от них человеку крайне "маловероятна". По его версии, передали его человеку другие млекопитающие.

"Скорее всего, это произошло от промежуточного вида", — заявил Эмбарек.

Лян Ваньнянь, глава китайской стороны совместной миссии, сказал, что передача коронавируса от животных остается "вероятным путем", однако им еще предстоит провести дополнительные исследования.

Отметим, 7 февраля эксперт миссии Питер Дашак заявил, что их группа вместе с китайскими экспертами посетила исследовательские центры и некоторые ключевые точки, благодаря чему удалось обнаружить "важные детали", касающиеся происхождения COVID-19. В частности, по его словам, "весьма полезной" оказалась поездка на уханьский рынок морепродуктов, куда они попали попали 31 января 2021 года.

14 января 2021 года для исследования истоков коронавируса в Ухань приехала группа экспертов ВОЗ. В состав группы вошли специалисты из 12 стран.