Місія ВООЗ в Ухані: COVID-19 з'явився від кажанів, але вірус передали людині не вони

Представники місії вважають, що через відсутність кажанів у районі Ухані пряма передача вірусу від них людині "малоймовірна".

Місія Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка із середини січня 2021 року знаходилася в китайському місті Ухань, не змогла виявити джерело появи коронавірусної інфекції. Утім, вони заперечили версію, згідно з якою COVID-19 почав поширюватися через витік із наукової лабораторії. Про це розповідає видання France24.

"Гіпотеза лабораторного інциденту вкрай малоймовірна", — сказав представник ВООЗ Пітер Бен Ембарек на конференції за підсумками поїздки.

Експерт вважає, що COVID-19 виник від кажанів, однак, за словами Ембарека, зважаючи на відсутність кажанів у районі Ухані пряма передачі вірусу від них людині вкрай "малоймовірна". За його версією, передали його людині інші ссавці.

"Швидше за все, це сталося від проміжного виду", — заявив Ембарек.

Лян Ваньнянь, глава китайської сторони спільної місії, сказав, що передача коронавірусу від тварин залишається "імовірним шляхом", проте їм ще необхідно провести додаткові дослідження.

Зазначимо, 7 лютого експерт місії Пітер Дашак заявив, що їх група разом із китайськими експертами відвідала дослідні центри та деякі ключові точки, завдяки чому вдалося виявити "важливі деталі", що стосуються походження COVID-19. Зокрема, за його словами, "вельми корисною" виявилася поїздка на Уханський ринок морепродуктів, куди вони потрапили 31 січня 2021 року.

14 січня 2021 року для дослідження витоків коронавірусу в Ухань приїхала група експертів ВООЗ. До складу групи увійшли фахівці з 12 країн.