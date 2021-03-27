COVID-19 "втік" з лабораторії в Ухані, — екс-голова Центру по контролю захворювань США

В одному з лабораторних центрів міста, розповів він, проводилися експерименти з коронавірусами кажанів. Втім, можливий "витік" міг бути не спеціальним.

Вірусолог Роберт Редфілд, який очолював Центр по контролю і профілактиці захворювань (CDC) США під час президентства Дональда Трампа, поділився думкою, що COVID-19, який став причиною всесвітньої пандемії, нібито "втік" з лабораторії в Китаї. Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN в березні 2021 року.

Ця теорія є популярною серед "трампістов", проте в неї не вірять багато вчених по всьому світу, в тому числі — і представники ВООЗ.

"Я б припустив, що вірус почав поширюватися приблизно у вересні-жовтні в Ухані. Це всього лише моя думка. У мене є право на думку. Я до сих пір дотримуюся тієї точки зору, що найбільш імовірним місцем походження цього патогену в Ухані була лабораторія. Вірус "утік", — вважає Редфілд.

Він підкреслив, що інші не вірять в цю версію, однак, за його словами, "наука все розставить по своїх місцях".

"Немає нічого незвичного в тому, що лабораторні працівники заражаються патогенами, які вони досліджують. І немає нічого незвичного в тому, що таке дослідження проводилося в Ухані. Місто є широко відомим центром вивчення вірусів у Китаї. В тому числі тут знаходиться Уханьський інститут вірусології, де активно ставилися експерименти над коронавірусами кажанів", — зазначив колишній очільник CDC.

Редфілд вважає малоймовірним той факт, що джерелом одного з найбільш заразних для людей вірусів стали кажани. Він припустив, в лабораторії проводили експерименти з підвищення заразності вірусу і, в результаті, ним заразився хтось із співробітників центру.

Також він заявив, що своїми словами "не переслідує жодної мети", а лише "ділиться своєю позицією". Крім того, Редфілд підкреслив, що не стверджує, що вірус був випущений з лабораторії свідомо.

Відзначимо, теорія лабораторного походження коронавірусу стала причиною зростання напруги між США і Китаєм. Щоб згладити ситуацію ВООЗ навіть відмовилася публікувати проміжний звіт про їх поїздку в Ухань.

Нагадаємо, 14 січня 2021 року для дослідження витоків COVID-19 в китайський Ухань приїхала група експертів ВООЗ. До складу групи увійшли фахівці з 12 країн.

9 лютого експерти ВООЗ повідомили, що COVID-19 виник від кажанів, однак через відсутність кажанів в районі Ухані пряма передача вірусу від них людині вкрай "малоймовірна". Також тоді вчені ВООЗ виключили версію, згідно з якою коронавірус має лабораторне походження.

14 лютого експерт місії і фахівець з хвороб тварин Пітер Дасзак заявив, що коронавірус міг потрапити на продовольчий ринок в Китаї через інфікованих працівників ферми або тварин, яких на ній розводили.