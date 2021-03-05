Теория лабораторной утечки COVID-19. ВОЗ не будет публиковать промежуточный отчет по визиту в Китай, – WSJ

Напряжение между США и Китаем из-за расследования ВОЗ растет, поскольку группа ученых настаивает на новом расследовании, в том числе — на проверке теории о лабораторной утечке.

Группа Всемирной организации здравоохранения, занимающаяся исследованием происхождения COVID-19, планирует отказаться от промежуточного отчета о своей недавней миссии в Китай на фоне растущей напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за расследования и призывов одной международной группы ученых провести новое расследование. Об этом рассказывает издание The Wall Street Journal.

Группа из двух десятков ученых в четверг, 4 марта, в открытом письме призвала провести новое международное расследование. Они утверждают, что команда ВОЗ, завершившая в прошлом месяце миссию в Ухань — китайский город, где были обнаружены первые известные случаи заболевания, — не имела достаточного доступа для адекватного изучения происхождения коронавируса, в том числе того, не ускользнул ли он из лаборатории.

Их обращение обусловлено тем, что США, которые недавно отменили решение покинуть ВОЗ, лоббируют большую прозрачность расследования, заявляя, что ждут, чтобы тщательно изучить отчет о миссии в Ухане, и призывают Китай опубликовать все соответствующие данные, включая первые подтвержденные случаи заражения в декабре 2019 года и возможные более ранние.

Между тем Пекин настаивает на проведении аналогичных миссий под руководством ВОЗ в других странах, включая США, чтобы выяснить, мог ли вирус возникнуть за пределами Китая и распространиться в Ухань через упаковку замороженных продуктов.

12 февраля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что группа ученых в течение недели опубликует промежуточный отчет, в котором кратко резюмирует миссию в Ухане, а полный отчет появится через несколько недель. Однако этот промежуточный отчет до сих пор не опубликован, и, по словам Питера Бена Эмбарека, ученого по безопасности пищевых продуктов, возглавлявшего группу, его коллеги на текущий момент отказываются это делать. По его словам, команда ВОЗ планирует опубликовать "резюме" вместе с полным окончательным отчетом. Этот окончательный отчет "будет опубликован в ближайшие недели и будет включать основные выводы", — сказал представитель ВОЗ.

"По определению, итоговый отчет не содержит всех подробностей. Из-за того, что этот отчет вызывает такой большой интерес, одно лишь резюме не удовлетворит любопытство читателей", — сказал д-р Бен Эмбарек.

Задержка с публикацией выводов и рекомендаций миссии в Ухане, проводимой совместно с китайскими учеными и официальными лицами, которые должны будут утвердить любой отчет, происходит на фоне продолжающихся политических и научных споров вокруг поиска истоков пандемии.

Министерство иностранных дел Китая охарактеризовало открытое письмо как "старое вино в новых бутылках", в котором есть обвинения и нет научной достоверности, и заявило, что миссия в Ухане пришла к выводу, что лабораторное происхождение было "крайне маловероятным" и не заслуживающим дальнейших исследований. Ни Министерство иностранных дел, ни Национальная комиссия здравоохранения Китая не ответили на запросы о комментариях к отчету миссии в Ухане.

Согласно предварительной копии открытого письма, группа из 26 ученых и других экспертов в областях, включая вирусологию, зоологию и микробиологию, заявила, что для команды ВОЗ "почти невозможно" провести полное расследование и что любой отчет, вероятно, потребует политических компромиссов, поскольку он должен быть одобрен китайской стороной.

Для достоверного расследования, среди прочего, необходимы конфиденциальные интервью и более полный доступ к больничным записям о подтвержденных и потенциальных случаях заражения китайским коронавирусом в конце 2019 года, когда вспышка впервые была выявлена ​​в Ухане, говорится в письме, подписанном экспертами из Франции, США, Индии, Австралии и других стран.

В письме сказано, что исследователям также необходимо разрешить просматривать записи, включая журналы технического обслуживания, персонала, разведения животных и экспериментов из всех лабораторий, работающих с коронавирусами.

"Мы не можем позволить себе расследование причин пандемии, которое было бы чем-то менее, чем абсолютно тщательным и достоверным. Те усилия, которые предприняли на сегодняшний день, не представляют собой тщательного, достоверного и прозрачного расследования", — сказано в письме.

Маловероятно, что это обращение получит поддержку, поскольку любые будущие расследования потребуют сотрудничества Пекина. Более того, многие ведущие специалисты по инфекционным заболеваниям скептически относятся к тому, что авария в лаборатории может правдоподобно объяснить происхождение пандемии.

Тем не менее, это обращение соответствует позиции, которую разделают правительства США, Великобритании и многие ученые со всего мира: Китай предоставил слишком мало информации и данных в ВОЗ, чтобы помочь исследователям определить, откуда возник вирус и как он распространился на людей.

"У нас есть глубокая обеспокоенность по поводу того, как были переданы первые результаты расследования Covid-19, и вопросы о лежащем в основе процессе, используемом для их достижения. Для того, чтобы лучше понять эту пандемию и подготовиться к следующей крайне важно, чтобы этот отчет был независимым, с экспертными выводами, свободными от вмешательства или изменений от китайских властей", — сказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Китай неоднократно заявлял, что полностью сотрудничает с ВОЗ, и отрицал утверждения, в том числе от официальных лиц администрации Трампа, о том, что вирус мог начать распространяться из исследовательского центра в Ухане, как минимум один из которых специализируется на коронавирусах летучих мышей.

Во время миссии в прошлом месяце команда ВОЗ заявила, что ее члены и их китайские коллеги проанализировали основные гипотезы, чтобы определить, на чем следует сосредоточить дальнейшие исследования. В конце миссии руководители команд заявили, что они будут настаивать на изучении путей распространения вируса от различных мелких млекопитающих и не будут рекомендовать дальнейшие исследования потенциальной лабораторной утечки — теорию, которую они сочли "крайне маловероятной".

Этот вывод был одобрен Пекином, а также учеными из разных стран, которые утверждают, что вирус распространился естественным путем — скорее всего от летучих мышей, а затем, возможно, через другое животное, к людям — и отвергают лабораторную гипотезу как политически мотивированную клевету.

Однако после возвращения из Китая некоторые исследователи ВОЗ сделали оговорки в своих выводах, заявив, что у них нет полномочий, опыта или данных для полной проверки какой-либо лаборатории. У команды также не было важных данных о первых подтвержденных случаях или о пациентах, госпитализированных с подобными симптомами заранее.

"Несчастный случай в лаборатории определенно не обсуждается", — сказал доктор Бен Эмбарек на семинаре на прошлой неделе.

Доктор Тедрос сказал в феврале после поездки команды, что "все гипотезы остаются открытыми и требуют дальнейшего анализа".

Подписанты открытого письма — в основном члены более широкой группы, возглавляемой французскими учеными, которые примерно с декабря обмениваются исследовательскими документами и другой информацией о Covid-19. Ни один из них не связан с расследованием ВОЗ.

Среди подписавших — Этьен Декроли и Бруно Канар, молекулярные вирусологи из AFMB Lab, принадлежащей Университету Экс-Марсель, и Французскому национальному центру научных исследований, государственному исследовательскому агентству Франции.

Доктор Декроли сказал, что он начал участвовать в этой истории после того, как пришел к выводу, что на основе имеющихся данных невозможно определить, является ли SARS-CoV-2 "результатом зооноза, вызванного диким вирусным штаммом, или случайной утечки экспериментальных штаммов".

Письмо было также подписано Жилем Деманефом, французским специалистом по обработке данных из Новой Зеландии, и Джейми Метцлем, старшим научным сотрудником Атлантического совета из США и советником ВОЗ по изменению генома человека.

Выдающиеся критики лабораторной гипотезы в последние недели опубликовали новое исследование коронавирусов летучих мышей, обнаруженных в Юго-Восточной Азии и Японии, которое, по их словам, демонстрирует, что SARS-CoV-2 для заражения людей, скорее всего, эволюционировал естественным путем.

Роберт Гарри, вирусолог из Медицинской школы Тулейнского университета, который участвовал в этом исследовании, сказал, что он и другие коллеги изначально рассматривали возможность утечки или несчастного случая в лаборатории, но в конечном итоге сочли это "почти невозможным".

Администрация Байдена публично не повторяла конкретных утверждений своего предшественника в отношении лабораторий Ухани.

Стороны, подписавшие открытое письмо, говорят, что они не поддерживают ни одну гипотезу, но считают преждевременным исключать возможность утечки или аварии в исследовательском центре, таком как Уханьский институт вирусологии, который управляет лабораториями с высоким уровнем безопасности и занимался исследованиями коронавирусов летучих мышей.

Ученые Уханьского института вирусологии отрицают, что вирус появился именно оттуда, заявив, что они не хранили и не работали с SARS-CoV-2 до пандемии, и ни у одного из их сотрудников не обнаружилось положительного результата на вирус.

Подписавшие письмо заявили, что исследователи должны рассмотреть несколько возможных сценариев, в том числе, не заразился ли сотрудник лаборатории естественным образом развивающимся вирусом при взятии проб летучих мышей в дикой природе, во время транспортировки инфицированных животных или во время утилизации лабораторных отходов.

Они также заявили, что исследователи должны выяснить, мог ли SARS-CoV-2 возникнуть в результате экспериментов с "усилением функции", в которых вирусы, обнаруженные в дикой природе, подвергаются генетической обработке, чтобы увидеть, могут ли они стать более заразными или смертельными для людей.

Напомним, 14 января 2021 года для исследования истоков коронавируса в Ухань приехала группа экспертов ВОЗ. В состав группы вошли специалисты из 12 стран.

На продовольственный рынок морепродуктов, откуда, как считалось, началась пандемия, представители ВОЗ попали 31 января 2021 года.

9 февраля эксперты ВОЗ сообщили, что COVID-19 возник от летучих мышей, однако ввиду отсутствия летучих мышей в районе Ухани прямая передачи вируса от них человеку крайне "маловероятна". Также они исключили версию, согласно которой коронавирус имеет лабораторное происхождение.

12 февраля стало известно о том, что китайские власти отказались давать ВОЗ данные о первых случаях заражения коронавирусом. Представители ВОЗ запрашивали у китайских властей данные о 174 первых случаях заражения коронавирусом в городе Ухань.

14 февраля специалист по болезням животных Питер Дасзак заявил, что коронавирус мог попасть на продовольственный рынок в Китае через инфицированных работников фермы или животных, которых на ней разводили.