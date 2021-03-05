Теорія лабораторного витоку COVID-19. ВООЗ не публікуватиме проміжний звіт щодо візиту в Китай, — WSJ

Напруга між США та Китаєм через розслідування ВООЗ зростає, оскільки група вчених наполягає на новому розслідуванні, зокрема — на перевірці теорії про лабораторний витік.

Група Всесвітньої організації охорони здоров'я, що займається дослідженням походження COVID-19, планує відмовитися від проміжного звіту про свою нещодавню місії в Китай на тлі зростання напруги між Пекіном і Вашингтоном через розслідування і заклики однієї міжнародної групи вчених провести нове розслідування. Про це розповідає видання The Wall Street Journal.

Група з двох десятків учених у четвер, 4 березня, у відкритому листі закликала провести нове міжнародне розслідування. Вони стверджують, що команда ВООЗ, яка завершила минулого місяця місію в Ухані — китайське місто, де були виявлені перші відомі випадки захворювання, — не мала достатнього доступу для адекватного вивчення походження коронавірусу, зокрема того, чи не вислизнув він із лабораторії.

Їхнє звернення зумовлене тим, що США, які нещодавно скасували рішення покинути ВООЗ, лобіюють більшу прозорість розслідування, заявляючи, що чекають, щоб ретельно вивчити звіт про місію в Ухані, і закликають Китай опублікувати всі відповідні дані, враховуючи перші підтверджені випадки зараження в грудні 2019 року і можливі більш ранні.

Тим часом Пекін наполягає на проведенні аналогічних місій під керівництвом ВООЗ в інших країнах, враховуючи США, щоб з'ясувати, чи міг вірус виникнути за межами Китаю і поширитися в Ухань через упаковку заморожених продуктів.

12 лютого голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що група вчених протягом тижня опублікує проміжний звіт, в якому коротко резюмує місію в Ухані, а повний звіт з'явиться через кілька тижнів. Однак цей проміжний звіт досі не опублікований, і, за словами Пітера Бена Ембарека, вченого з безпеки харчових продуктів, який очолював групу, його колеги на поточний момент відмовляються це робити. За його словами, команда ВООЗ планує опублікувати "резюме" разом із повним остаточним звітом. Цей остаточний звіт "буде опублікований в найближчі тижні та враховуватиме основні висновки", — сказав представник ВООЗ.

"За визначенням, підсумковий звіт не містить всіх подробиць. Через те, що цей звіт викликає такий великий інтерес, одне лише резюме не задовольнить цікавість читачів", — сказав Бен Ембарек.

Затримка з публікацією висновків і рекомендацій місії в Ухані, що проводиться спільно з китайськими вченими й офіційними особами, які повинні будуть затвердити будь-який звіт, відбувається на тлі тривалих політичних і наукових суперечок навколо пошуку витоків пандемії.

Міністерство закордонних справ Китаю охарактеризувало відкритий лист як "старе вино в нових пляшках", в якому є звинувачення і немає наукової достовірності, і заявило, що місія в Ухані дійшла висновку, що лабораторне походження було "вкрай малоймовірним" і не заслуговує подальших досліджень. Ні Міністерство закордонних справ, ні Національна комісія охорони здоров'я Китаю не відповіли на запити про коментарі до звіту місії в Ухані.

Згідно з попередньою копією відкритого листа, група з 26 учених та інших експертів у галузях, враховуючи вірусологію, зоологію та мікробіологію, заявила, що для команди ВООЗ "майже неможливо" провести повне розслідування і що будь-який звіт, ймовірно, вимагатиме політичних компромісів, оскільки він повинен бути схвалений китайською стороною.

Для достовірного розслідування, крім усього, необхідні конфіденційні інтерв'ю та більш повний доступ до лікарняних записів про підтверджені та потенційні випадки зараження китайським коронавірусом наприкінці 2019 року, коли спалах вперше був зафіксований ​​в Ухані, йдеться в листі, підписаному експертами з Франції, США, Індії, Австралії та інших країн.

У листі сказано, що дослідникам також необхідно дозволити переглядати записи, враховуючи журнали технічного обслуговування, персоналу, розведення тварин та експериментів з усіх лабораторій, які працюють з коронавірусами.

"Ми не можемо дозволити собі розслідування причин пандемії, яке було б чимось меншим, ніж абсолютно ретельним і достовірним. Ті зусилля, які зробили на сьогоднішній день, не є ретельним, достовірним та прозорим розслідуванням", — сказано в листі.

Малоймовірно, що це звернення отримає підтримку, оскільки будь-які майбутні розслідування вимагатимуть співпраці Пекіна. Більш того, багато провідних фахівців з інфекційних захворювань скептично ставляться до того, що аварія в лабораторії може правдоподібно пояснити походження пандемії.

Проте, це звернення відповідає позиції, яку поділяють уряди США, Великобританії та багато вчених з усього світу: Китай надав занадто мало інформації і даних ВООЗ, щоб допомогти дослідникам визначити, звідки виник вірус і як він поширився на людей.

"У нас є глибока стурбованість з приводу того, як були передані перші результати розслідування Covid-19, і питання про те, що лежить в основі процесу, використовуваному для їх досягнення. Для того, щоб краще зрозуміти цю пандемію і підготуватися до наступної вкрай важливо, щоб цей звіт був незалежним, з експертними висновками, вільними від втручання або змін від китайської влади", — сказав офіційний представник Держдепу Нед Прайс.

Китай неодноразово заявляв, що повністю співпрацює з ВООЗ, і заперечував твердження, зокрема від офіційних осіб адміністрації Трампа, про те, що вірус міг почати поширюватися з дослідницького центру в Ухані, як мінімум один з яких спеціалізується на коронавірусах кажанів.

Під час місії в минулому місяці команда ВООЗ заявила, що її члени та їх китайські колеги проаналізували основні гіпотези, щоб визначити, на чому слід зосередити подальші дослідження. Наприкінці місії керівники команд заявили, що вони наполягатимуть на вивченні шляхів поширення вірусу від різних дрібних ссавців і не рекомендуватимуть подальші дослідження потенційного лабораторного витоку — теорію, яку вони вважали "вкрай малоймовірною".

Цей висновок був схвалений Пекіном, а також вченими з різних країн, які стверджують, що вірус поширився природним шляхом — швидше за все від кажанів, а потім, можливо, через іншу тварину, до людей — і відкидають лабораторну гіпотезу як політично мотивований наклеп.

Однак після повернення з Китаю деякі дослідники ВООЗ зауважили в своїх висновках, заявивши, що у них немає повноважень, досвіду або даних для повної перевірки будь-якої лабораторії. У команди також не було важливих даних про перші підтверджені випадки або про пацієнтів, госпіталізованих із подібними симптомами заздалегідь.

"Нещасний випадок у лабораторії безумовно не обговорюється", — сказав доктор Бен Ембарек на семінарі минулого тижня.

Доктор Тедрос сказав у лютому після поїздки команди, що "всі гіпотези залишаються відкритими і потребують подальшого аналізу".

Підписанти відкритого листа — здебільшого члени ширшої групи, очолюваної французькими вченими, які приблизно з грудня обмінюються дослідними документами та іншою інформацією про Covid-19. Жоден із них не пов'язаний з розслідуванням ВООЗ.

Серед підписантів — Етʼєн Декролі та Бруно Канар, молекулярні вірусологи з AFMB Lab, що належить Університету Екс-Марсель, і Французькому національному центру наукових досліджень, державному дослідному агентству Франції.

Доктор Декролі сказав, що він почав брати участь в цій історії після того, як дійшов висновку, що на основі наявних даних неможливо визначити, чи є SARS-CoV-2 "результатом зоонозів, викликаних диким вірусним штамом, або випадкового витоку експериментальних штамів".

Лист був також підписаний Жилем Деманефом, французьким фахівцем з обробки даних із Нової Зеландії, і Джеймі Метцлем, старшим науковим співробітником Атлантичної ради зі США і радником ВООЗ зі зміни геному людини.

Видатні критики лабораторної гіпотези в останні тижні опублікували нове дослідження коронавірусів кажанів, виявлених у Південно-Східній Азії та Японії, яке, за їхніми словами, демонструє, що SARS-CoV-2 для зараження людей, швидше за все, еволюціонував природним шляхом.

Роберт Гаррі, вірусолог із Медичної школи Тулейнского університету, який брав участь в цьому дослідженні, сказав, що він та інші колеги спочатку розглядали можливість витоку або нещасного випадку в лабораторії, але в кінцевому підсумку визнали це "майже неможливим".

Адміністрація Байдена публічно не повторювала конкретних тверджень свого попередника щодо лабораторій Ухані.

Сторони, які підписали відкритий лист, кажуть, що вони не підтримують жодну гіпотезу, але вважають передчасним заперечувати можливість витоку або аварії в дослідницькому центрі, такому як Уханський інститут вірусології, який керує лабораторіями з високим рівнем безпеки і займався дослідженнями коронавірусів кажанів.

Учені Уханьского інституту вірусології заперечують, що вірус з'явився саме звідти, заявивши, що вони не зберігали і не працювали із SARS-CoV-2 до пандемії, і в жодного з їхніх співробітників не виявилося позитивного результату на вірус.

Ті, хто підписав лист, заявили, що дослідники повинні розглянути кілька можливих сценаріїв, зокрема, чи не заразився співробітник лабораторії природним чином вірусом, що розвивається, під час взяття проб кажанів у дикій природі, під час транспортування інфікованих тварин або під час утилізації лабораторних відходів.

Вони також заявили, що дослідники повинні з'ясувати, чи міг SARS-CoV-2 виникнути внаслідок експериментів із "посиленням функції", в яких віруси, виявлені в дикій природі, піддаються генетичній обробці, щоб побачити, чи можуть вони стати більш заразними або смертельними для людей.

Нагадаємо, 14 січня 2021 року для дослідження витоків коронавірусу в Ухань приїхала група експертів ВООЗ. До складу групи увійшли фахівці з 12 країн.

На продовольчий ринок морепродуктів, звідки, як вважалося, почалася пандемія, представники ВООЗ потрапили 31 січня 2021 року.

9 лютого експерти ВООЗ повідомили, що COVID-19 виник від кажанів, однак через відсутність кажанів у районі Ухані пряме передавання вірусу від них людині вкрай "малоймовірне". Також вони заперечили версію, згідно з якою коронавірус має лабораторне походження.

12 лютого стало відомо про те, що китайська влада відмовилася давати ВООЗ дані про перші випадки зараження коронавірусом. Представники ВООЗ запитували у китайської влади дані про 174 перші випадки зараження коронавірусом у місті Ухань.

14 лютого фахівець із хвороб тварин Пітер Дасзак заявив, що коронавірус міг потрапити на продовольчий ринок у Китаї через інфікованих працівників ферми або тварин, яких на ній розводили.