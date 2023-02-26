Ненавмисний витік: у США назвали ймовірні причини появи Covid-19

В американських розвідувальних відомствах, як йдеться у матеріалі видання The WSJ, дійшли висновку, що джерелом коронавірусу найімовірніше була китайська лабораторія.

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У Міністерстві енергетики Сполучених Штатів Америки схильні вважати, що причиною пандемії Covid-19, ймовірно, став ненавмисний витік із китайської лабораторії. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на секретний розвідувальний звіт, нещодавно наданий Білому дому та ключовим членам Конгресу.

"Висновок Міністерства енергетики є результатом нових розвідувальних даних і має важливе значення, оскільки агентство має значний науковий досвід і здійснює нагляд за мережею національних лабораторій США, деякі з яких проводять передові біологічні дослідження", — йдеться у публікації.

У Федеральному бюро розслідувань також раніше заявляли, що пандемія, ймовірно, була наслідком витоку з лабораторії. Наголошується, що ФБР спирається на дані цілого штату мікробіологів, імунологів, а також має підтримку Національного центру судово-біологічного аналізу.

[ + – ] У США все ще розслідують появу Covid-19

Зазначається, що не всі розвідувальні спільноти США поділяють позицію Міненергетики та ФБР. Чотири американські агентства разом із національною розвідувальною групою вважають, що вірус поширився природним шляхом. Ще два агентства поки не дійшли остаточних висновків.

Офіційні особи США поки що не розкрили подробиці нової інформації про коронавірус, яка вплинула на формування позиції Міненергетики США. Особи, знайомі зі змістом секретного звіту, повідомили журналістам, що відомство ухвалило своє рішення із "низьким ступенем достовірності".

У документі йдеться про те, що розвідка все ще займається збором інформації про те, як з'явився Covid-19. Національна рада з розвідки та ще чотири агентства оцінюють версію природного передавання від зараженої тварини з "низьким ступенем впевненості".

Люди, знайомі зі звітом, зазначають, що загалом американські розвідувальні агентства дійшли консенсусу щодо того, що Covid-19 не був результатом китайської програми створення біологічної зброї.

У звіті розвідки США за 2021 рік говориться, що Covid-19 вперше поширився в китайському місті Ухані, не пізніше ніж у листопаді 2019 року.

У Пекіні заперечують можливість витоку вірусу з китайської лабораторії та стверджують, що він з'явився за межами їхньої країни. Китай також наклав обмеження щодо розслідування ВООЗ.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року тисячі китайців мітингували проти обмежувальної політики з приводу коронавірусу, внаслідок чого сотні людей були затримані й досі перебувають під вартою.

Ще ми писали про те, що 22 лютого Центр громадського здоров'я МОЗ України повідомив, що новий штам коронавірусу "Кракен" зафіксували вже в чотирьох областях країни: Сумській, Закарпатській, Одеській і Тернопільській.