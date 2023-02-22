Новий штам коронавірусу виявлено у кількох областях України: як його розпізнати

Фахівці Центру громадського здоров'я вже говорять, що "Кракен" створив додаткове високе навантаження на медичні установи в Україні.

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Новий штам коронавірусу "Кракен" виявили вже у чотирьох областях України: Сумській, Закарпатській, Одеській та Тернопільській. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

За інформацією завідувачки референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів Ірини Демчишиної, лабораторії вже опрацювали понад тисячу біо-зразків. У деяких із них виявили "Кракен".

Штам коронавірусу "Кракен": чим він відрізняється від інших вірусів

Фахівці Центру громадського здоров'я пояснюють, що сам собою Kraken хоч і переноситься легше, але здатний передаватися швидше.

"Кракен" уже почав витісняти в Україні усі попередні штами коронавірусу.

"Це додатково навантажує медичну систему", — уточнила керівник відділу епіднагляду Оксана Кошалко.

Вона радить українцям вакцинуватися, вчасно робити бустерні щеплення та не нехтувати засобами індивідуального захисту. А при перших симптомах гострої респіраторної вірусної інфекції, таких як головний біль, озноб, підвищена температура, слід самоізолюватися і звернутися за допомогою до медиків.

Нагадаємо, наприкінці січня в Україні зафіксовано перший випадок зараження штамом коронавірусу "Кракен". Згідно з даними чиновників, штам COVID-19 виявили у жителя Сумської області, який не був вакцинований. За їхніми словами, "Кракен" може спричинити серйозні захворювання у людей старшого віку та тих, чий імунітет ослаблений.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіки набагато важче переносять COVID-19, порівняно з жінками. Запальні реакції у чоловіків сильніші, ніж у жінок, що веде до великих наслідків і після одужання.