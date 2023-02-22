Новый штамм коронавируса обнаружен в нескольких областях Украины: как его распознать

Специалисты Центра общественного здоровья уже говорят о том, что "Кракен" создал дополнительную высокую нагрузку на медицинские учреждения в Украине.

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Новый штамм коронавируса "Кракен" выявили уже в четырех областях Украины: Сумской, Закарпатской, Одесской и Тернопольской. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

По информации заведующей референс-лабораторией по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов Ирины Демчишиной, лаборатории уже обработали более тысячи био-образцов. В некоторых из них обнаружили "Кракен".

Штамм коронавируса "Кракен": чем он отличается от остальных вирусов

Специалисты Центра общественного здоровья объясняют, что сам по себе Kraken хоть и переносится легче, но способен передаваться быстрее.

"Кракен" уже начал вытеснять в Украине все предыдущие штаммы коронавируса.

"Это дополнительно нагружает медицинскую систему", — уточнила руководитель отдела эпиднадзора Оксана Кошалко.

Она советует украинцам вакцинироваться, вовремя делать бустерные прививки и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. А при первых симптомах острой респираторной вирусной инфекции — таких, как головная боль, озноб, повышенная температура — следует самоизолироваться и обратиться за помощью к медикам.

Напомним, в конце января в Украине зафиксирован первый случай заражения штаммом коронавируса "Кракен". Согласно данным чиновников, штамм COVID-19 выявили у жителя Сумской области, который не был вакцинирован. По их словам, "Кракен" может вызвать серьезные заболевания у людей старшего возраста и тех, чей иммунитет ослаблен.

Ранее Фокус сообщал, что мужчины гораздо тяжелее переносят COVID-19 по сравнению с женщинами. Воспалительные реакции у мужчин сильнее, чем у женщин, что ведет к большим последствиям и после выздоровления.