В Украине зафиксирован первый случай заражения штаммом коронавируса "Кракен", — Минздрав

Согласно данным чиновников, штамм COVID-19 выявили у жителя Сумской области, который не был вакцинирован. По их словам, "Кракен" может вызвать серьезные заболевания у людей старшего возраста и тех, чей иммунитет ослаблен.

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Министерство здравоохранения Украины сообщило о первом случае заражения новым подвидом штамма коронавируса. Omicron XBB.1.5, известным как "Кракен". Его выявили у жителя Сумской области, который не прошел курс вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в публикации ведомства на странице Facebook.

По данным ВОЗ, у подвида XBB.1.5 нет каких-либо специфических мутаций, из-за которых он мог бы быть более опасным по сравнению с другими субвариантами.

Вместе с тем иммунная система более уязвима перед подвидом "Кракен", и этот штамм может вызывать серьезные заболевания у людей старшего возраста и тех, чей иммунитет ослаблен.

5 января 2023 года на заседании консультативной группы ВОЗ по вопросам эволюции коронавируса был сделан вывод, что новый штамм может повысить уровень заболеваемости. Новая разновидность COVID-19 достаточно быстро вытесняет предыдущий стандартный вариант Omicron. Так, в прошлом году в США в течение трех недель уровень заболеваемости новой разновидностью коронавируса увеличился с 1% до 8%.

В период с октября прошлого года до начала января 2023-го в 38 странах зарегистрированы 5 288 случаев заболевания субвариантом Omicron XBB.1.5. Преимущественно в США (82,2%), а также в Великобритании (8,1%) и Дании (2,2%).

Пресс-служба Минздрава напомнила, что вакцинация предотвращает тяжелое течения болезни.

Напомним, что рентгеновское излучение показывает, как вирус SARS CoV-2 укрывается от иммунной системы. В рамках нового исследования ученые изучают NendoU — вирусный белок, ответственный "уклонения" вируса от иммунной системы.

Ранее Фокус сообщал, что мужчины гораздо тяжелее переносят COVID-19 по сравнению с женщинами. Воспалительные реакции у мужчин сильнее, чем у женщин, что ведет к большим последствиям и после выздоровления.