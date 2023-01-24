В Україні зафіксовано перший випадок зараження штамом коронавірусу "Кракен", — МОЗ

Згідно з даними чиновників, штам COVID-19 зафіксували в жителя Сумської області, який не був вакцинований. За їхніми словами, "Кракен" може спричинити серйозні захворювання у людей старшого віку та тих, чий імунітет ослаблений.

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Міністерство охорони здоров'я України повідомило про перший випадок зараження новим підвидом штаму коронавірусу. Omicron XBB.1.5 відомий як "Кракен". Його зафіксували в мешканця Сумської області, який не пройшов курс вакцинації від коронавірусу. Про це йдеться у публікації відомства на сторінці Facebook.

За даними ВООЗ, у підвиду XBB.1.5 немає будь-яких специфічних мутацій, через які він міг би бути небезпечнішим порівняно з іншими субваріантами.

Разом із тим імунна система більш уразлива перед підвидом "Кракен", і цей штам може викликати серйозні захворювання у людей старшого віку та тих, чий імунітет ослаблений.

5 січня 2023 року на засіданні консультативної групи ВООЗ із питань еволюції коронавірусу було зроблено висновок, що новий штам може підвищити рівень захворюваності. Новий різновид COVID-19 досить швидко витісняє попередній стандартний варіант Omicron. Так, у минулому році в США протягом трьох тижнів рівень захворюваності на новий різновид коронавірусу збільшився з 1% до 8%.

У період із жовтня минулого року до початку січня 2023-го у 38 країнах зареєстровано 5 288 випадків захворювання на субваріант Omicron XBB.1.5. Переважно у США (82,2%), а також у Великій Британії (8,1%) та Данії (2,2%).

Пресслужба МОЗ нагадала, що вакцинація запобігає тяжкому перебігу хвороби.

Нагадаємо, що рентгенівське випромінювання показує, як вірус SARS CoV-2 ховається від імунної системи. У межах нового дослідження вчені вивчають NendoU — вірусний білок, відповідальний за "ухилення" вірусу від імунної системи.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіки набагато важче переносять COVID-19, порівняно із жінками. Запальні реакції у чоловіків сильніші, ніж у жінок, що веде до великих наслідків і після одужання.