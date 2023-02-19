Протести "білих аркушів" в Китаї: активісти вже кілька місяців перебувають під вартою

Тисячі людей в Китаї мітингували проти обмежувальної політики щодо коронавірусу на "протестах Білої книги". Вони також виступили проти правлячої Комуністичної партії Китаю та її лідера Сі Цзіньпіна.

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У Китаї під час протестів у листопаді минулого року, які охрестили "протестами Білої книги" затримали сотню людей. Вони і досі перебувають під вартою, а міжнародні захисні організації вимагають їх звільнити. Про це повідомляє BBC.

Тисячі китайців мітингували проти обмежувальної політики щодо коронавірусу на "протестах Білої книги" виступили проти правлячої Комуністичної партії Китаю та її лідера Сі Цзіньпіна. Нечисленний мітинг спочатку потім переріс в численну мирну акцію протесту, люди тримали чисті аркуші паперу, які стали символом їхнього розчарування.

Правоохоронці розігнали мітинг і затримали понад сотню людей.

Кілька правозахисних груп і навчальних закладів зараз закликають до їх звільнення, що є ознакою зростаючого міжнародного занепокоєння.

"Ми рішуче засуджуємо придушення свободи слова і закликаємо китайську владу негайно звільнити всіх, хто затриманий у зв’язку з мітингом", – заявила речниця Goldsmiths — інституту, студентка якого потрапила до числа затриманих.

Спостерігачі вважають, що влада хоче подати сигнал за допомогою арештів або того, що правозахисник Тен Бяо називає "вбивством курки, щоб налякати мавп".

"Вони хочуть отримати лідерів і організаторів, а ті, хто відіграє провідну роль, будуть суворо покарані", — сказав він, додавши, що інстинкт китайської влади буде з’ясувати, чи стоять за цим "ворожі західні сили".

Той факт, що значна кількість затриманих – жінки, і, як повідомляється, їх допитували щодо підтримки феміністських ідей, також підкреслює недовіру офіційних осіб до руху за права жінок.

Активісти сподіваються, що міжнародний осуд, який зростає призведе до звільнення затриманих протестувальників.

Нагадаємо раніше влада Китаю закликала Європу спільно зупинити війну в Україні. Керівник Офісу закордонних справ ЦК Комуністичної партії Китаю Ван І заявив, що мирні переговори між Україною та Росією було перервано на початку повномасштабної війни.

У Сенаті США повідомляють, що Іран та Китай допомагають РФ у війні проти України. Сенатор Макконнел заявив, що США мають давні проблеми з комерційною взаємодією з Китаєм.