Протесты "белых листов" в Китае: активисты уже несколько месяцев находятся под стражей

Тысячи людей в Китае митинговали против ограничительной политики по поводу коронавируса на "протестах Белой книги". Они также выступили против правящей Коммунистической партии Китая и ее лидера Си Цзиньпина.

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В Китае во время протестов в ноябре прошлого года, окрестивших "протестами Белой книги", задержали сотню человек. Они до сих пор находятся под стражей, а международные защитные организации требуют их освободить. Об этом сообщает BBC.

Тысячи китайцев митинговали против ограничительной политики по поводу коронавируса на "протестах Белой книги" выступили против правящей Коммунистической партии Китая и ее лидера Си Цзиньпина. Немногочисленный митинг сначала затем перерос в многочисленную мирную акцию протеста, люди держали чистые листы бумаги, ставшие символом их разочарования.

Правоохранители разогнали митинг и задержали более сотни человек.

Несколько правозащитных групп и учебных заведений сейчас призывают к их освобождению, что является признаком растущего международного беспокойства.

"Мы решительно осуждаем подавление свободы слова и призываем китайские власти немедленно освободить всех, кто задержан в связи с митингом", – заявила представительница Goldsmiths — института, студентка которого попала в число задержанных.

Наблюдатели считают, что власти хотят подать сигнал с помощью арестов или того, что правозащитник Тен Бяо называет "убийством курицы, чтобы напугать обезьян".

"Они хотят получить лидеров и организаторов, а те, кто играет ведущую роль, будут строго наказаны", — сказал он, добавив, что инстинкт китайских властей будет выяснить, стоят ли за этим "вражеские западные силы", — сказал правозащитник.

Тот факт, что значительное количество задержанных – женщины, и, как сообщается, их допрашивали по поводу поддержки феминистских идей, также подчеркивает недоверие официальных лиц к движению за права женщин.

Активисты надеются, что растущее международное осуждение приведет к освобождению задержанных протестующих.

Напомним ранее власти Китая призвали Европу совместно остановить войну в Украине. Руководитель Офиса иностранных дел ЦК Коммунистической партии Китая Ван I заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией были прерваны в начале полномасштабной войны.

В Сенате США сообщают, что Иран и Китай помогают РФ в войне против Украины. Сенатор Макконнел заявил, что США испытывают давние проблемы с коммерческим взаимодействием с Китаем.