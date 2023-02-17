Китай и Иран помогают России воевать против Украины, — глава республиканцев в Сенате

Лидер республиканцев в Сенате заявил, что недавний инцидент с аэростатом над территорией Соединенных Штатов показывает, что Пекин является явным противником Вашингтона.

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Глава Республиканской партии в Сенате Соединенных Штатов Митч Макконнел заявил, что Китай объединился с Ираном, чтобы помогать России воевать против Украины.

Об этом он заявил во время своего интервью на телеканале Fox News.

Он напомнил недавний инцидент с аэростатом над территорией Соединенных Штатов и заявил, что Пекин является явным противником Вашингтона.

Макконнел убежден, что Китай объединил свои усилия с Ираном, чтобы помогать России вести войну против Украины.

"Они объединились с иранцами, чтобы поддержать россиян в их войне против Украины", — сказал он.

Кроме того, Макконнел заявил, что у США есть давние проблемы с коммерческим взаимодействием с Китаем.

"Конечно, у нас с ними были давние проблемы, с нашим коммерческим взаимодействием, с кражей нашей интеллектуальной собственности. Китайцы нам не друзья", — сказал Макконнел.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Китая PetroChina и Sinopec возобновят закупки российской сырой нефти по сниженным ценам после непродолжительной паузы в конце 2022 года.

Кроме того, ранее сообщалось, что 15 февраля глава КНР Си Цзиньпин выразил поддержку иранскому режиму в противостоянии с Западом и США. Си Цзиньпин, в частности, отметил, что Китай поддерживает Иран в "защите национального суверенитета и сопротивлении односторонности и запугиванию".