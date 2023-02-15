Китайские нефтеперерабатывающие заводы возобновляют закупку российской нефти, — СМИ

На фоне ожидаемого спроса в КНР крупные импортеры PetroChina и Sinopec стремятся увеличить прибыль. Российскую нефть теперь продают на 13 долларов дешевле нефти марки Brent, хотя два месяца назад разница составляла только 7 долларов.

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Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Китая PetroChina и Sinopec возобновят закупки российской сырой нефти по сниженным ценам после непродолжительной паузы в конце 2022 года, перед вступлением в силу нефтяного эмбарго ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники.

Экспортную нефтяную смесь российской марки Urals, которая прежде по преимуществу экспортировалась в Европу, сейчас готовятся поставлять в Индию и КНР по скидке.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы КНР получили разрешение на оптовые закупки российского сырца у торговых компаний, что существенно сократит расходы крупнейших мировых импортеров сырой нефти и увеличит прибыль от ее переработки.

Ожидается, что к концу февраля 2023 года танкеры Aframax, NS Arctic и Crudemed поставят компании PetroChina около 1,5 млн баррелей сырой нефти Urals. Сырье привезут на предприятия в Циньчжоу (провинция Гуанси), которое перерабатывает до 200 тысяч баррелей в день. В своих оценках журналисты ссылаются на информацию из торговых источников и мониторинговые данные о перемещении судов сервисов Refinitiv и Кплер.

Unipec, торговое подразделение ведущего азиатского нефтеперерабатывающего предприятия Sinopec, также планирует возобновить импорт. Но об объеме поставок пока не сообщается.

"Цены на нефть марки Urals значительно ниже установленного ценового потолка", — пояснил китайский нефтетрейдер, отметив своевременность запланированных поставок на фоне ожидаемого роста спроса в КНР.

Urals, отгрузка которой запланирована на март, торгуется на 13 долларов дешевле, по сравнению с нефтью марки Brent. Несколько месяцев назад российская нефть продавалась дороже и на 7 долларов дешевле Brent.

Китайская компания Sinopec не закупала российскую нефть с ноября прошлого года, когда были поставлены 730 тысяч баррелей, по данным Kpler.

По информации источников, PetroChina и Unipec не нарушают санкции. При этом используются западные корабли и страховка, разрешенные в рамках механизма, который страны G7 и Австралия разработали, чтобы ограничить возможности РФ финансировать войну в Украине.

Установленный потолок цен предусматривает, что участвующие в сделках компании должны предъявить официальным лицам Соединенных Штатов документы, подтверждающие, что цена на российскую нефть не превышает 60 долларов за баррель.

Однако эксперты говорят о том, что за счет посредников крупные китайские компании могут скрыть свои сделки от контроля со стороны США.

"Это способ минимизировать риски, связанные с доставкой и страхованием", — объяснил сингапурский нефтетрейдер.

Еще один источник указал на то, что транспортировка и страхование остаются главными сложностями, связанными с торговлей российской нефтью. Большинство финансовых учреждений и страховщиков из РФ находятся под санкциями, поэтому им будет сложно выплачивать страховку в случае аварий.

По данным Kpler, в декабре 2022 года импорт нефти марки Urals в Китай сократился до 1,45 млн баррелей, тогда как в августе объемы поставляемой нефти доходили до 9,67 млн. По мнению трейдеров, в ближайшие месяцы поставки вырастут.

Напомним, что РФ теряет энергодоходы, из-за чего дефицит бюджета в январе был рекордным за последние четверть века.

Ранее Фокус сообщал, что Запад ввел эмбарго на импорт нефтепродуктов из РФ. Однако ограничения не распространяется на российские поставки в третьи страны.