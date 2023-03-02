Не увидели свидетельств: Блинкен прокомментировал лабораторное происхождение COVID-19

По словам госсекретаря США, версия с причастностью Пекина к созданию коронавируса в лаборатории требует уточнения по многим пунктам.

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Версия с лабораторной утечкой COVID-19 в Китае — реальна, но не окончательна. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью India Today.

"Мы не можем заявить с уверенностью в пользу того или иного варианта. Вероятность того, что COVID-19 был создан в лаборатории очевидна и очень реальна, однако она не является окончательной", — сказал Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что по результатам интенсивных исследований ряд американских ведомств утверждает, что коронавирус появился в результате лабораторной утечки в Ухане.

Однако есть версия, что COVID-19 не был создан искусственно, а его источник находился где-то на животном рынке в Ухане.

Блинкен подчеркнул, что вопрос появления и распространения коронавируса нужно рассматривать отдельно от того, стремилась ли какая-либо из стран намеренно распространить его и спровоцировать пандемию.

Напомним, в конце февраля в США назвали вероятные причины появления Covid-19. В Федеральном бюро расследований заявили, что пандемия, вероятно, была результатом утечки из лаборатории. Сотрудники ФБР в своих выводах опирались на данные целого штата микробиологов, иммунологов, а также пользовались поддержкой Национального центра судебно-биологического анализа.

Фокус также писал о том, что осенью 2022 года Генштаб ВСУ допустил точечное применение химоружия РФ в Украине. По данным украинской разведки, в это время на фронте действовали подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Однако массовой перевозки боеприпасов с отравляющими веществами тогда не зафиксировали.