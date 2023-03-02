Не побачили свідчень: Блінкен прокоментував лабораторне походження COVID-19

За словами держсекретаря США, версія із причетністю Пекіна до створення коронавірусу в лабораторії вимагає уточнення щодо багатьох пунктів.

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Версія з лабораторним витоком COVID-19 у Китаї – реальна, але не остаточна. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю India Today.

"Ми не можемо заявити з упевненістю на користь того чи іншого варіанта. Імовірність того, що COVID-19 було створено в лабораторії, очевидна і дуже реальна, проте вона не є остаточною", — сказав Блінкен.

Держсекретар США додав, що за результатами інтенсивних досліджень низка американських відомств стверджує, що коронавірус з'явився в результаті лабораторного витоку в Ухані.

Однак є версія, що COVID-19 не було створено штучно, а його джерело було десь на тваринному ринку в Ухані.

Блінкен підкреслив, що питання появи та поширення коронавірусу потрібно розглядати окремо від того, чи прагнула якась із країн навмисно поширити його та спровокувати пандемію.

Нагадаємо, наприкінці лютого у США назвали ймовірні причини появи Covid-19. У Федеральному бюро розслідувань заявили, що пандемія, ймовірно, була наслідком витоку з лабораторії. Співробітники ФБР у своїх висновках спиралися на дані цілого штату мікробіологів, імунологів, а також мали підтримку Національного центру судово-біологічного аналізу.

Фокус також писав про те, що восени 2022 року Генштаб ЗСУ допустив точне застосування хімізброї РФ в Україні. За даними української розвідки, у цей час на фронті діяли підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ. Однак масового перевезення боєприпасів із отруйними речовинами тоді не зафіксували.