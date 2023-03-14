Головне — не повторювати помилок: у ВООЗ назвали термін завершення пандемії коронавірусу

За словами гендиректора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса, щотижнева кількість зареєстрованих смертей вперше стала нижчою, ніж три роки тому. За цей період майже 7 млн. людей стали жертвами хвороби.

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Пандемія COVID-19 як надзвичайна ситуація, що має міжнародне значення, може закінчитися у 2023 році. Про це сказав генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус на церемонії вручення медалі Томаса Френсіса-молодшого в галузі глобальної громадської охорони здоров'я 13 березня.

Гебреїсус зазначив, що минулої суботи виповнилося три роки з моменту, як у ВООЗ вперше назвали спалах коронавірусу пандемією. За офіційними даними, за цей час хвороба забрала майже 7 мільйонів життів.

За словами глави ВООЗ, нинішня ситуація із COVID-19 є найбільш сприятливою за всі три роки пандемії. Він також висловив упевненість у тому, що ВООЗ зможе оголосити про закінчення надзвичайної ситуації вже цього року.

"Дуже приємно бачити, що щотижнева кількість зареєстрованих смертей вперше нижча, ніж три роки тому, коли ми вперше використали слово "пандемія". Поліпшення значне", — констатував Гебреїсус.

Гендиректор ВООЗ наголосив, що людство має засвоїти уроки пандемії, щоб не допустити подібних трагедій у майбутньому. За його словами, є три ключові речі, які можна витягти з пандемії.

Важливість інвестицій у громадську охорону здоров'я. Як виявилося, передова система медобслуговування — це не те саме, що сильна система охорони здоров'я.

Важливість науки. Під час пандемії деякі важливі процеси були уповільнені через маргіналізацію та політизацію науки.

Важливість співробітництва. Замість узгодженої та послідовної відповіді на проблему, пандемія складалася з хаотичного набору заходів у відповідь.

Нагадаємо, що у ФБР і Міненергетики США схильні вважати, що причиною пандемії Covid-19, ймовірно, став ненавмисний витік із китайської лабораторії. Однак не всі американські розвідувальні спільноти поділяють цю позицію.

За даними Health day від 30 січня, пандемія коронавірусу зараз перебуває на етапі "переломного моменту". Фахівці впевнені, що в найближчому майбутньому вірус залишиться постійним патогеном у людей і тварин.