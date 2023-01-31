У ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу перебуває на етапі "переломного моменту"

Пандемія досягла "перехідної точки", заявила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Але що це означає для мільярдів людей, у чиїх країнах досі широко поширюється небезпечний вірус.

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Насамперед, це не означає, що надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я, яка має міжнародне значення, оголошена ВООЗ у січні 2020 року, була скасована, пише Health day.

Надзвичайний комітет із міжнародних медико-санітарних правил організації зібрався минулого тижня, щоб обговорити COVID-19. У заяві, опублікованій у понеділок, йдеться, що він закликав ВООЗ запропонувати "альтернативні механізми для збереження глобальної та національної уваги до COVID-19 після скасування НС".

Консультативний комітет заявив, що немає жодних сумнівів у тому, що в найближчому майбутньому вірус залишиться постійним патогеном у людей і тварин, навіть незважаючи на те, що більш високий рівень імунітету від інфекції або вакцинації може обмежити його вірулентність та знизити шанс летального результату.

"Тому вкрай необхідні довгострокові дії в галузі охорони здоров'я, — заявив комітет, — хоча усунення цього вірусу з людських резервуарів і тварин малоймовірне, пом'якшення його руйнівного впливу, вірулентності та рівня смертності є досяжним і має залишатися пріоритетною метою".

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що країни повинні продовжувати вакцинувати людей. Він порадив їм додати вакцини проти COVID-19 до списку базових медичних послуг.

Тедрос додав, що країни також мають покращити епіднагляд за хворобами, підтримувати надійну систему охорони здоров'я, боротися з дезінформацією та оцінювати ризики при внесенні змін до вимог до міжнародних поїздок.

Тедрос сказав, що він, як і раніше, "дуже стурбований ситуацією в багатьох країнах і підвищеною кількістю смертей". За словами Тедроса, за останні вісім тижнів загинуло приблизно 170 000 осіб

"Моє повідомлення зрозуміле: не варто недооцінювати цей вірус, — сказав він. Він дивував і продовжуватиме нас дивувати, і він продовжуватиме вбивати, якщо ми не зробимо більше, щоб надати медичне обладнання і вакцини людям, які їх потребують, і всебічно боротися з дезінформацією".

Раніше Фокус писав, що COVID краде сон та мрії. Учені розповіли, як вірус впливає на мозок і загальне здоров'я людини.