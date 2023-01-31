В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса находится на этапе "переломного момента"

Пандемия достигла "переходной точки", заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Но что же это значит для миллиардов людей, в чьих странах до сих пор широко распространяется опасный вирус.

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В первую очередь, это не означает, что чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, объявленная ВОЗ в январе 2020 года, была отменена, пишет Health day.

Чрезвычайный комитет по Международным медико-санитарным правилам организации собрался на прошлой неделе, чтобы обсудить COVID-19. В заявлении, опубликованном в понедельник, говорится, что он призвал ВОЗ предложить "альтернативные механизмы для сохранения глобального и национального внимания к COVID-19 после отмены ЧС".

Консультативный комитет заявил, что нет никаких сомнений в том, что в обозримом будущем вирус останется постоянным патогеном у людей и животных, даже несмотря на то, что более высокий уровень иммунитета от инфекции или вакцинации может ограничить его вирулентность и понизить шанс летального исхода.

"Поэтому крайне необходимы долгосрочные действия в области общественного здравоохранения, — заявил комитет, — хотя устранение этого вируса из человеческих резервуаров и животных маловероятно, смягчение его разрушительного воздействия, вирулентности и уровня смертности достижимо и должно оставаться приоритетной целью".

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что страны должны продолжать вакцинировать людей. Он посоветовал им включить вакцины против COVID-19 в список базовых медицинских услуг.

Тедрос добавил, что страны также должны улучшить эпиднадзор за болезнями, поддерживать надежную систему здравоохранения, бороться с дезинформацией и оценивать риски при внесении изменений в требования к международным поездкам.

Тедрос сказал, что он по-прежнему "очень обеспокоен ситуацией во многих странах и растущим числом смертей". По словам Тедроса за последние восемь недель погибло около 170 000 человек

"Мое сообщение ясно: не стоит недооценивать этот вирус, — сказал он. Он удивлял и будет продолжать нас удивлять, и он будет продолжать убивать, если мы не сделаем больше, чтобы предоставить медицинское оборудование и вакцины людям, которые в них нуждаются, и всесторонне бороться с дезинформацией".

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