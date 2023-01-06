Крадет сон и мечты. Ученые рассказали, как COVID влияет на наш мозг и здоровье
Исследователи сосредоточились на том, чтобы узнать больше о том, как коронавирус влияет на наше психическое и физическое здоровье, а также функции мозга.
ВОЗ подвела итога 2022 года и сообщила о более чем 650 миллионах случаев заражения COVID-19. Однако реальная цифра на самом деле может быть намного больше — ведь в статистике учитываются лишь зарегистрированные случаи болезни, пишет Science Alert.
Из-за того, что число заболевших увеличивается на сотни тысяч каждую неделю, а потому ученые сосредоточились на изучении того, как коронавирус влияет на наше психическое и физическое здоровье, а также функции головного мозга.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Еще в начале пандемии ряд исследований ученых показали, что ковид влияет на наш сон. Главный вывод заключался в том, что из-за изоляции мы спим больше, однако качество нашего сна снижается.
Ученые продолжили исследования и пришли к выводу, что COVID не просто воздействует на наш сон, но и буквально вторгается в наши сны. Одно из самых исследований показывает, включающее данные из всей доступной научной литературы, показывают, что более половины людей (52%), заразившихся коронавирусом, сталкиваются с нарушениями сна во время болезни. Наиболее распространенным нарушением сна среди реципиентов называлась бессонница.
Исследование, проведенное в Китае, также показывают, что чуть более четверти людей (26%), поступивших в больницу с COVID, симптомы бессонницы проявлялись даже через две недели после выздоровления. Американские же ученые обнаружили, что люби переболевшие коронавирусом чаще страдали от бессонницы, чем здоровые, даже в течение месяца после выздоровления.
Длительный COVID и проблемы со сном
Как правило, большинство заболевших COVID быстро выздоравливают и восстанавливаются, однако небольшого процента пациентов симптомы коронавируса могут сохраниться в долгосрочной перспективе. Ученые обнаружили, что люди, которые долгое время не могут победить вирус, в конечном итоге столкнуться с длительными проблемами со сном.
Исследование было проведено в 2021 году, в нем приняли участие более 3 тысяч человек с длительным течением болезни. Результаты показали, что почти 80% реципиентов сообщили о проблемах со сном, чаще всего это была бессонница.
Более позднее исследование с использованием смарт-браслетов показало, что люди с длительным COVID в целом спали меньше и их сон был менее глубоким.
Почему COVID влияет на наш сон?
В одном из научных обзоров исследователи пришли к выводу, что существует множество физиологических, психологических и факторов окружающей среды по которым COVID может привести к проблемам со сном.
Например, ученые считают, что ковид может оказывать воздействие на мозг человека, в частности области, которые отвечают за бодрствование и сон.
Кроме того типичными симптомами COVID являются лихорадка, кашель и затрудненное дыхание — ученым известно, что все это также нарушает наш сон.
К проблемам со сном также может привести плохое психическое здоровье. Исследования уже подтвердили, что существует связь между коронавирусом и плохим психическим здоровьем, в том числе депрессией и тревогой.
Также исследователи отмечают, что госпитализированные пациенты могут столкнуться с трудностями со сном из-за того, что им сложно заснуть в переполненных палатах.
COVID и ночные кошмары
Ученые провели масштабное исследование, которое затронуло 14 стран. Исследователи обнаружили, что с началом пандемии и у здоровых, и у зараженных людей стало больше снов. Однако они также обнаружили, что у инфицированных участников опроса было больше ночных кошмаров, при этом до пандемии разницы в группах испытуемых не было.
Ученые не могут объяснить, чем это обусловлено, но полагают, что тайна кроется в ухудшении психического здоровья.
Помощь при проблемах со сном
Обнаружив тесную связь между коронавирусом и ухудшением психического здоровья и сна ученые пришли к выводу, что профилактика и лечение нарушений сна сегодня важны, как никогда.
Исследователи отмечают, что справиться с кратковременной и продолжительной бессонницей поможет когнитивно-поведенческая терапия, за которой стоит обратиться к своему врачу.
Однако если вы испытываете менее серьезные проблемы со сном, Европейская академия когнитивно-поведенческого лечения бессонницы составила рекомендации, как преодолеть проблемы со сном:
- придерживайтесь графика сна и бодрствования;
- меньше думайте о вещах, которые вызывают стресс;
- используйте кровать только для сна и секса;
- ложитесь спать и вставайте, когда чувствуете склонность к этому;
- делитесь с близкими чувствами стресса;
- сделайте спальню максимально темной;
- введите регулярные тренировки при дневном свете;
- не ешьте перед сном.
Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали идеальное время сна для людей старше 40 лет.