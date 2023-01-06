Крадет сон и мечты. Ученые рассказали, как COVID влияет на наш мозг и здоровье

Исследователи сосредоточились на том, чтобы узнать больше о том, как коронавирус влияет на наше психическое и физическое здоровье, а также функции мозга.

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ВОЗ подвела итога 2022 года и сообщила о более чем 650 миллионах случаев заражения COVID-19. Однако реальная цифра на самом деле может быть намного больше — ведь в статистике учитываются лишь зарегистрированные случаи болезни, пишет Science Alert.

Из-за того, что число заболевших увеличивается на сотни тысяч каждую неделю, а потому ученые сосредоточились на изучении того, как коронавирус влияет на наше психическое и физическое здоровье, а также функции головного мозга.

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Еще в начале пандемии ряд исследований ученых показали, что ковид влияет на наш сон. Главный вывод заключался в том, что из-за изоляции мы спим больше, однако качество нашего сна снижается.

Ученые продолжили исследования и пришли к выводу, что COVID не просто воздействует на наш сон, но и буквально вторгается в наши сны. Одно из самых исследований показывает, включающее данные из всей доступной научной литературы, показывают, что более половины людей (52%), заразившихся коронавирусом, сталкиваются с нарушениями сна во время болезни. Наиболее распространенным нарушением сна среди реципиентов называлась бессонница.

Исследование, проведенное в Китае, также показывают, что чуть более четверти людей (26%), поступивших в больницу с COVID, симптомы бессонницы проявлялись даже через две недели после выздоровления. Американские же ученые обнаружили, что люби переболевшие коронавирусом чаще страдали от бессонницы, чем здоровые, даже в течение месяца после выздоровления.

Длительный COVID и проблемы со сном

Как правило, большинство заболевших COVID быстро выздоравливают и восстанавливаются, однако небольшого процента пациентов симптомы коронавируса могут сохраниться в долгосрочной перспективе. Ученые обнаружили, что люди, которые долгое время не могут победить вирус, в конечном итоге столкнуться с длительными проблемами со сном.

Исследование было проведено в 2021 году, в нем приняли участие более 3 тысяч человек с длительным течением болезни. Результаты показали, что почти 80% реципиентов сообщили о проблемах со сном, чаще всего это была бессонница.

Более позднее исследование с использованием смарт-браслетов показало, что люди с длительным COVID в целом спали меньше и их сон был менее глубоким.

Почему COVID влияет на наш сон?

В одном из научных обзоров исследователи пришли к выводу, что существует множество физиологических, психологических и факторов окружающей среды по которым COVID может привести к проблемам со сном.

Например, ученые считают, что ковид может оказывать воздействие на мозг человека, в частности области, которые отвечают за бодрствование и сон.

Кроме того типичными симптомами COVID являются лихорадка, кашель и затрудненное дыхание — ученым известно, что все это также нарушает наш сон.

К проблемам со сном также может привести плохое психическое здоровье. Исследования уже подтвердили, что существует связь между коронавирусом и плохим психическим здоровьем, в том числе депрессией и тревогой.

Также исследователи отмечают, что госпитализированные пациенты могут столкнуться с трудностями со сном из-за того, что им сложно заснуть в переполненных палатах.

COVID и ночные кошмары

Ученые провели масштабное исследование, которое затронуло 14 стран. Исследователи обнаружили, что с началом пандемии и у здоровых, и у зараженных людей стало больше снов. Однако они также обнаружили, что у инфицированных участников опроса было больше ночных кошмаров, при этом до пандемии разницы в группах испытуемых не было.

Ученые не могут объяснить, чем это обусловлено, но полагают, что тайна кроется в ухудшении психического здоровья.

Помощь при проблемах со сном

Обнаружив тесную связь между коронавирусом и ухудшением психического здоровья и сна ученые пришли к выводу, что профилактика и лечение нарушений сна сегодня важны, как никогда.

Исследователи отмечают, что справиться с кратковременной и продолжительной бессонницей поможет когнитивно-поведенческая терапия, за которой стоит обратиться к своему врачу.

Однако если вы испытываете менее серьезные проблемы со сном, Европейская академия когнитивно-поведенческого лечения бессонницы составила рекомендации, как преодолеть проблемы со сном:

придерживайтесь графика сна и бодрствования;

меньше думайте о вещах, которые вызывают стресс;

используйте кровать только для сна и секса;

ложитесь спать и вставайте, когда чувствуете склонность к этому;

делитесь с близкими чувствами стресса;

сделайте спальню максимально темной;

введите регулярные тренировки при дневном свете;

не ешьте перед сном.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали идеальное время сна для людей старше 40 лет.