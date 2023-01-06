Краде сон і мрії. Вчені розповіли, як COVID упливає на наш мозок і здоров'я

Дослідники зосередилися на тому, щоб дізнатися більше про те, як коронавірус упливає на наше психічне та фізичне здоров'я, а також функції мозку.

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ВООЗ підбила підсумки 2022 року та повідомила про більш ніж 650 мільйонів випадків зараження COVID-19. Проте реальна цифра насправді може бути набагато більшою — адже в статистиці враховуються лише зареєстровані випадки хвороби, пише Science Alert.

Через те, що кількість хворих збільшується на сотні тисяч щотижня, вчені зосередилися на вивченні того, як коронавірус упливає на наше психічне та фізичне здоров'я, а також функції головного мозку.

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Ще на початку пандемії низка досліджень учених показала, що ковід упливає на наш сон. Головний висновок полягав у тому, що через ізоляцію ми спимо більше, проте якість нашого сну знижується.

Учені продовжили дослідження й дійшли висновку, що COVID не просто впливає на наш сон, а й буквально влазить у сни. Одне з досліджень, яке включає дані з усієї доступної наукової літератури, показує, що більше половини людей (52%), які заразилися коронавірусом, стикаються з порушеннями сну під час хвороби. Найпоширенішим порушенням сну серед реципієнтів називалося безсоння.

Дослідження, проведене в Китаї, також показують, що трохи більше чверті людей (26%), які потрапили в лікарні з COVID, симптоми безсоння виявлялися навіть через два тижні після одужання. Американські ж учені виявили, що люди, які перехворіли на коронавірус, частіше страждали від безсоння, ніж здорові, навіть протягом місяця після одужання.

Тривалий COVID і проблеми зі сном

Як правило, більшість хворих на COVID швидко одужують і відновлюються, проте в невеликого відсотка пацієнтів симптоми коронавірусу можуть зберегтися в довгостроковій перспективі. Вчені виявили, що люди, які довгий час не можуть перемогти вірус, зрештою зіткнуться з тривалими проблемами зі сном.

Дослідження було проведене у 2021 році, у ньому взяли участь понад 3 тисячі осіб із тривалим перебігом хвороби. Результати показали, що майже 80% реципієнтів повідомили про проблеми зі сном, найчастіше це було безсоння.

Пізніше дослідження з використанням смартбраслетів показало, що люди з тривалим COVID загалом спали менше і їхній сон був менш глибоким.

Чому COVID упливає наш сон?

В одному з наукових оглядів дослідники дійшли висновку, що існує безліч фізіологічних, психологічних і факторів навколишнього середовища, за якими COVID може призвести до проблем зі сном.

Наприклад, учені вважають, що ковід може впливати на мозок людини, зокрема області, які відповідають за неспання та сон.

Крім того, типовими симптомами COVID є лихоманка, кашель і утруднене дихання — вченим відомо, що все це також порушує наш сон.

Проблеми зі сном також може спричинити погане психічне здоров'я. Дослідження вже підтвердили, що існує зв'язок між коронавірусом і поганим психічним здоров'ям, у тому числі депресією та тривогою.

Також дослідники зазначають, що госпіталізовані пацієнти можуть зіткнутися з труднощами зі сном через те, що їм складно заснути в переповнених палатах.

COVID і нічні кошмари

Учені провели масштабне дослідження, яке торкнулося 14 країн. Дослідники виявили, що з початком пандемії і в здорових, і в заражених людей побільшало снів. Однак вони також виявили, що інфіковані учасники опитування мали більше нічних кошмарів, водночас до пандемії різниці в групах випробуваних не було.

Учені не можуть пояснити, чим це зумовлено, але вважають, що таємниця криється в погіршенні психічного здоров'я.

Допомога в разі проблем зі сном

Виявивши тісний зв'язок між коронавірусом і погіршенням психічного здоров'я та сну, вчені дійшли висновку, що профілактика та лікування порушень сну сьогодні важливі, як ніколи.

Дослідники зазначають, що впоратися з короткочасним і тривалим безсонням допоможе когнітивно-поведінкова терапія, за якою варто звернутися до свого лікаря.

Однак якщо ви маєте менш серйозні проблеми зі сном, Європейська академія когнітивно-поведінкового лікування безсоння склала рекомендації, як подолати проблеми зі сном:

дотримуйтеся графіка сну та неспання;

менше думайте про речі, які спричиняють стрес;

використовуйте ліжко тільки для сну та сексу;

лягайте спати й вставайте, коли відчуваєте схильність до цього;

діліться з близькими почуттями стресу;

зробіть спальню максимально темною;

введіть регулярні тренування за денного світла;

не їжте перед сном.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали ідеальний час сну для людей, старших за 40 років.