По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, еженедельное количество зарегистрированных смертей впервые стало ниже, чем три года назад. За этот период почти 7 млн человек стали жертвами болезни.

Related video

Пандемия COVID-19, как чрезвычайная ситуация, имеющая международное значение, может закончиться в 2023 году. Об этом сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на церемонии вручения медали Томаса Фрэнсиса-младшего в области глобального общественного здравоохранения 13 марта.

Гебреисус отметил, что в прошлую субботу исполнилось три года с момента, как в ВОЗ впервые назвали вспышку коронавируса пандемией. По официальным данным, за это время болезнь унесла почти 7 миллионов жизней.

По словам главы ВОЗ, нынешняя ситуация с COVID-19 является наиболее благоприятной за все три года пандемии. Он также выразил уверенность в том, что ВОЗ сможет объявить об окончании чрезвычайной ситуации уже в этом году.

"Очень приятно видеть, что еженедельное количество зарегистрированных смертей впервые ниже, чем три года назад, когда мы впервые использовали слово "пандемия". Улучшение значительное", — констатировал Гебреисус.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что человечество должно усвоить уроки пандемии, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем. По его словам, есть три ключевые вещи, которые можно извлечь из пандемии.

Важность инвестиций в общественное здравоохранение. Как оказалось, передовая система медобслуживания — это не то же самое, что сильная система общественного здравоохранения.

Важность науки. Во время пандемии некоторые важны процессы были замедлены из-за маргинализации и политизации науки.

Важность сотрудничества. Вместо согласованного и последовательного ответа на проблему, пандемия состояла из хаотичного набора ответных мер.

Напомним, что в ФБР и Минэнергетики США склонны считать, что причиной пандемии Covid-19, вероятно, стала непреднамеренная утечка из китайской лаборатории. Однако не все американские разведывательные сообщества разделяют данную позицию.

По данным Health day от 30 января, пандемия коронавируса сейчас находится на этапе "переломного момента". Специалисты уверены, что в обозримом будущем вирус останется постоянным патогеном у людей и животных.