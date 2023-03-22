У Києві транспорт працюватиме довше: новий графік роботи метро та автобусів (фото)

З 26 березня у столиці зміниться час роботи громадського транспорту.

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З 26 березня громадський транспорт у Києві працюватиме на годину довше. Про це у середу, 22 березня, повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Новий графік роботи громадського транспорту у Києві:

наземний транспорт — з 5:30 до 23:00;

метрополітен — з 6:00 до 23:00;

фунікулер — з 7:00 до 22:00.

Де можна дізнатися про інтервал руху метро та графік роботи громадського транспорту?

На сайті комунального підприємства "Київпастранс" можна дізнатися про актуальний графік руху наземного міського транспорту.

Дізнатися про інтервал руху київського метро можна на сайті комунального підприємства "Київський метрополітен".

Відстежити рух транспорту онлайн можна також у додатку "Київ Цифровий", доступного для iOS та Android.

Комендантська година у Києві

17 березня мешканці столиці отримали повідомлення у додатку "Київ Цифровий" про те, що комендантську годину у Києві скоротять на годину.

З 26 березня комендантська година у Києві та області діятиме починаючи з 00:00. При цьому закінчуватиметься він як і раніше — о 5:00.

У Київському метрополітені тепер ще зручніше перебувати під час тривоги

У столичному метрополітені 46 підземних станцій укомплектували додатковими розкладними стільцями, ковдрами та матрацами. Про це 22 березня повідомили у пресслужбі комунального підприємства.

Фото: Київський метрополітен

Зазначається, що потреба на кожну станцію формувалася з урахуванням її особливостей, а також пасажиропотоку та кількості громадян, які користуються станцією як приховування під час повітряних тривог. На випадок тривалої небезпеки (понад 12 годин) передбачено використання ковдр та матраців.

Нагадаємо, 21 березня в КМДА повідомили, що у столиці стрімко зростає кількість заражень Covid-19. З 10 по 16 березня було зареєстровано 1652 нових випадків інфікування.