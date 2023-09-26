"Аби пережити зиму": Норвегія надасть Україні додатково майже 100 млн доларів

Уряд Норвегії цінує зусилля українського народу по боротьбі зі щоденними нападами на цивільну інфраструктуру та мирних мешканців з боку росіян.

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Норвегія надасть нашій державі додатково 1 мільярд норвезьких крон (92,5 млн доларів), щоб українці отримали доступ до захисту та життєво важливої допомоги. Про це йдеться у заяві керівниці міністерства закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт.

У повідомлені сказано, що цивільне населення України внаслідок військової агресії Росії сильно постраждало. Норвегія цінує зусилля українського народу по боротьбі зі щоденними нападами на цивільну інфраструктуру та мирних мешканців. Зі слів урядовців, всі ці дії, які дозволили протистояти росіянам, були героїчними.

"Їм потрібна наша допомога, щоб пережити ще одну зиму війни", – йдеться у дописі.

На відкритті третьої наради старших посадових осіб з гуманітарних питань щодо України в Осло цю тему Хуітфельдт детально має намір обговорити. На зустрічі основну увагу буде приділено складним гуманітарним умова, які створює війна в Україні, а також розгляду способів надання в потрібний час необхідної допомоги цивільному населенню. Учасники заходу обговорюватимуть, як реалізувати позитивні рішення для переходу від короткострокової гуманітарної допомоги до довгострокових зусиль із відновлення.

Допомога Україні від Норвегії

Норвегія, як заявили в уряді 19 вересня, передасть Україні десятки гусеничних транспортерів M548. Гусенична техніка зможе пройти там, де колісна не проїде. У Норвегії наголосили, що це важливе підсилення логістики української армії.

У серпні Норвегія вирішила подарувати Україні винищувачі F-16. Уряд країни наразі не робив офіційних заяв щодо рішення про передавання винищувачів Києву. Держава може стати третьою країною НАТО, яка надасть винищувачі F-16 Збройним силам України. Крім Норвегії бойові літаки пообіцяли Нідерланди та Данія.

Нагадаємо, 20 вересня Норвегія оголосила щодо намірів заборонити в'їзд автомобілів з російськими номерами. У країні вже діє заборона на імпорт таких транспортних засобів.