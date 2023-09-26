"Чтобы пережить зиму": Норвегия предоставит Украине дополнительно почти 100 млн долларов

Правительство Норвегии ценит усилия украинского народа по борьбе с ежедневными нападениями на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей со стороны россиян.

Related video

Норвегия предоставит нашему государству дополнительно 1 миллиард норвежских крон (92,5 млн долларов), чтобы украинцы получили доступ к защите и жизненно важной помощи. Об этом говорится в заявлении руководительницы министерства иностранных дел Норвегии Анникен Хуитфельдт.

В сообщении сказано, что гражданское население Украины в результате военной агрессии России сильно пострадало. Норвегия ценит усилия украинского народа по борьбе с ежедневными нападениями на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. По словам чиновников, все эти действия, которые позволили противостоять россиянам, были героическими.

"Им нужна наша помощь, чтобы пережить еще одну зиму войны", — говорится в заметке.

На открытии третьего совещания старших должностных лиц по гуманитарным вопросам в отношении Украины в Осло эту тему Хуитфельдт подробно намерен обсудить. На встрече основное внимание будет уделено сложным гуманитарным условиям, которые создает война в Украине, а также рассмотрению способов оказания в нужное время необходимой помощи гражданскому населению. Участники мероприятия будут обсуждать, как реализовать позитивные решения для перехода от краткосрочной гуманитарной помощи к долгосрочным усилиям по восстановлению.

Помощь Украине от Норвегии

Норвегия, как заявили в правительстве 19 сентября, передаст Украине десятки гусеничных транспортеров M548. Гусеничная техника сможет пройти там, где колесная не проедет. В Норвегии отметили, что это важное усиление логистики украинской армии.

В августе Норвегия решила подарить Украине истребители F-16. Правительство страны пока не делало официальных заявлений относительно решения о передаче истребителей Киеву. Государство может стать третьей страной НАТО, которая предоставит истребители F-16 Вооруженным силам Украины. Кроме Норвегии боевые самолеты пообещали Нидерланды и Дания.

Напомним, 20 сентября Норвегия объявила о намерениях запретить въезд автомобилей с российскими номерами. В стране уже действует запрет на импорт таких транспортных средств.