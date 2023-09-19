Норвегия передаст Украине десятки гусеничных транспортеров M548, — правительство

Гусеничная техника сможет пройти там, где колесная не проедет. В Норвегии отметили, что это важное усиление логистики украинской армии.

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В рамках военной помощи Норвегия анонсировала поставку 50 гусеничных транспортеров M548. Об этом говорится на сайте правительства страны.

Украине отправят 50 гусеничных транспортеров М548 для снабжения в районах, где нет дорог. В норвежской армии машины проходят под названием NM199. Благодаря гусеницам М548 пройдет там, где колесная техника не сможет. Поэтому в Норвегии пишут, что транспортеры станут важным допомвненням для перевозки грузов.

Это важно для обеспечения поставок в районы, где нет дорог", — говорит министр обороны Бьорн Арильд Грам.

M548

М548 сможет перевезти боеприпасы, грузы и продовольствие для украинских войск в полевых условиях. Сейчас техника проходит техообслуживание, потому что норвежская армия не экслпуатирует такие машины и они были на хранении.

Также министр обороны заявил, что они будут поддерживать Украину столько, сколько нужно. К тому же украинская армия все еще остро нуждается в военной помощи для борьбы с российским вторжением.

M548 — это американский гусеничный грузовой транспортер на базе М113. Он находится на вооружении с 1960-х годов. Он имеет дальность хода 480 км и может развивать скорость до 81 км в час. Грузоподъемность составляет до 5,4 тонн.

Напомним, 24 августа Норвегия заявила, что передаст Украине истребители F-16.

14 августа стало известно, что Норвегия приобрела для Украины системы для борьбы с БПЛА Typhon C-UAS.