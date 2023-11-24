В Україні зріс максимальний розмір пенсій для отримання допомоги від ООН

Зростання із 3 тисяч гривень до 3 250 гривень відбудеться за рахунок коштів ВПП ООН.

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Ті, хто може отримувати від Всесвітньої продовольчої програми ООН допомогу, мають граничний розмір виплати, яка становитиме 3 250 гривень. В Telegram постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук повідомив подробиці.

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Пенсії в Україні: хто може розраховувати на майже 1000 грн надбавки

З 24 лютого граничний розмір пенсійної виплати, який стосується визначення права на отримання та для розрахунку розміру додаткової грошової допомоги, надається за рахунок коштів ВПП ООН. Йдеться про суму зростання із 3 тисяч гривень до 3 250 гривень. Внесено зміни до відповідного законопроєкту.

Надбавка до пенсії від ООН

У Кабміні у серпні розповіли, хто з українців отримає додаткові виплати. Українські пенсіонери, які проживають у безпосередній близькості до фронту, можуть спробувати подати заявку, але схвалення надійде лише за умови врахування деяких нюансів.

Певним категоріям громадян не варто розраховувати на виплати, якщо навіть вони проживали на територіях активних або можливих бойових дій. Це стосується тих, у кого розмір пенсійних виплат перевищує 3 тисячі гривень, тих, хто вже отримував міжнародну фінансову допомогу через сервіс "єДопомога", а також українців, які вже мають виплати від держави, зокрема, йдеться про щомісячні доплати для ВПО з 1 березня 2023 року.

Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що українські громадяни зможуть отримати 2600 гривень надбавки до пенсії. Бюджет передбачає підвищення виплат для українців, чия поточна пенсія не перевищує 10 прожиткових мінімумів. Очікується також, що середня пенсія до кінця 2023 року становитиме 5496 грн.