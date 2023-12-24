Виплати та проживання: Чехія оновила умови перебування для біженців з України

Згідно з внесеними до закону поправками, які схвалив президент Чехії, термін проживання в безплатному житлі для українських біженців буде скорочено до 90 днів.

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Умови перебування українських переселенців у Чехії змінюватимуться: це стосуватиметься як грошових виплат, так і термінів проживання в безкоштовному житлі. Відповідний документ, розроблений МВС, підписав президент країни Петро Павел.

По-перше, внесена в закон поправка передбачає продовження тимчасового захисту для громадян України в Чехії до березня 2025 року.

Крім того, уряд країни, відповідно до поправок до закону, надасть фінансову допомогу українцям, які покинули країну через війну, але хочуть повернутися на батьківщину. Наразі сума виплати ще не визначена. Зазначається, що скористатися цим правом переселенці з України зможуть лише один раз і не пізніше, ніж за три місяці до закінчення тимчасового захисту, тобто до кінця 2024 року. Якщо ж вони знову захочуть отримати притулок на території Чехії, половину витраченої суми доведеться повернути скарбниці.

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Документ також передбачає скорочення терміну безоплатного житла для українських біженців до 90 днів (зараз 150 днів), після чого вони мають знайти нове платне житло. Норма починає діяти після 31 серпня 2024 року. Винятком залишаться вразливі верстви населення.

Дещо раніше ми писали про те, як у ЄС зміняться правила для біженців з України. Європа вже майже два роки допомагає українцям, які тікають від війни, гостинно відчинивши двері своїх країн. Але коли українським біженцям виплачували сотні й навіть тисячі євро допомоги, надавали медстраховки та селили їх у дорогих готелях, ніхто з європейців не очікував, що ситуація розтягнеться на роки. Тож сьогодні країни починають поступово переглядати умови та посилювати вимоги, щоб зменшити приплив нових біженців.

Крім того, на початку жовтня ЗМІ обговорювали новину від швейцарського уряду, який вже розробив стратегію щодо повернення українських біженців додому. "Стратегія" полягає в тому, щоб стимулювати українців покинути країну чималими грошима.