Вакцину БЦЖ доставили в Україну і почали колоти новонародженим, — МОЗ

Українці можуть безкоштовно зробити маленьким дітям щеплення для захисту від туберкульозу.

Дитячий фонд ООН доставив в Україну 450 тисяч доз вакцини БЦЖ (бацили Кальметта-Герена). Про це прес-служба Міністерства охорони здоров'я 11 березня повідомила на офіційному сайті.

Щеплення бацили Кальметта-Герена пропонують безкоштовно дітям у державних медустановах, а також у приватних, які уклали договір з Національною службою здоров'я. Дітей найкраще вакцинувати вже з третього дня життя, для цього батькам варто звернутися до сімейного лікаря.

"Для немовлят захист від туберкульозу дуже важливий: у маленьких дітей захворювання протікає у вигляді генералізованої форми — з ураженням печінки, нирок, кісток і високим ризиком туберкульозного менінгіту", — повідомляє відомство.

МОЗ купив у ЮНІСЕФ вакцину індійського виробництва (Serum Institute) за бюджетні кошти. Як зазначає прес-служба, препарат безпечний, ефективний і перекваліфікований Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Пізніше в Україну відправлять ще 640 тисяч доз БЦЖ.

Раніше з'явилася інформація, що новонародженим дітям в Україні близько 1,5 місяці не робили щеплення проти туберкульозу. Як визнав голова МОЗ Максим Степанов, у запасів вакцини БЦЖ термін придатності і реєстрації закінчилися ще 31 січня. Уряд замовив нові дози за залишки з бюджету 2018 року і попросили доставити їх у грудні 2020 року.

"Це просто форс-мажор, який виник у ЮНІСЕФ. Я був впевнений, що ніяких проблем у них не буде. Ми традиційно працюємо з ЮНІСЕФ, але будемо вносити якісь зміни в наші договори, тому що це дуже важливо", — заявив міністр в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він додав, що всіх дітей, яким не зроблені щеплення, поставили на облік. Вакцинація БЦЖ внесена до національного календаря щеплень, а тому є обов'язковою.

Як повідомила акушер-гінеколог Наталія Яремчук, щороку близько 30 тисяч осіб заражаються туберкульозом в Україні, до 25% випадків не виявляють. При цьому 4 тисячі захворілих помирають, смертність по країні становить близько 13%. Вакцина БЦЖ широко використовується через доведену ефективність щодо дисемінованого туберкульозу серед дітей.