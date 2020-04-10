Нельзя полностью отменять карантин, пока не будет найдена вакцина, – исследование
2020-04-10 14:06:00
Ученые считают, что полная отмена ограничений приведет ко второй и более мощной волне коронавируса
Ученые заявляют, что карантин из-за пандемии коронавируса нельзя полностью отменять, пока не будет найдена вакцина. Об этом сообщается в исследовании опубликованном в медицинском журнале The Lancet.
Жесткие ограничения в Китае, по-видимому, остановили первую волну COVID-19 на большей территории страны. Но исследователи использовали математическое моделирование, чтобы показать, как преждевременное снятие ограничительных мер может привести к масштабной второй волне заболевания.
"Несмотря на то, что подобные меры контроля, видимо, привели к снижению количества инфицированных до низкого уровня, без иммунитета от COVID-19, эпидемия может легко возобновиться. Предприятия, заводы и школы будут постепенно возобновлять и усиливать социальное смешение, также увеличится риск завезенных случаев из-за рубежа", – говорит ведущий автор исследования, профессор Университета Гонконга Джозеф Ву.
Он предупреждает, что скорость заражения вырастет, если правительства не обеспечат постепенное снятие ограничений и тщательный мониторинг передачи вируса.
"Такие меры контроля, как физическое дистанцирование и изменение поведения, скорее всего, будут сохраняться в течение некоторого времени. Но заблаговременное установление баланса между возобновлением экономик и сохранением репродуктивного числа (количество лиц, которых может заразить один больной, – ред.) ниже единицы будет лучшей стратегией, пока эффективные вакцины не станут широко доступными", – отмечает Ву.
В исследовании говорится, что преждевременная разблокировка может привести к новым вспышкам и новым ограничительными мерам, которые будут катастрофическими для служб здравоохранения и экономик.
В другом отчете, опубликованном германском Институтом экономических исследований, прогнозируется, что вакцина или эффективное лечение от коронавируса станут доступны до 2021 года.
Анализ распространения вируса в четырех городах и 10 провинциях за пределами Хубэй, показывает, что ограничительные меры должны отменяться постепенно, иначе количество инфицированных будет расти в течение всего периода послабления.
Исследователи также предполагают, что как только начнется вторая волна эпидемии, простое ужесточение режима не сможет вернуть ситуацию к изначальному уровню. Для этого, потребуются дополнительные усилия, что приведет к еще большим последствиям для здравоохранения и экономик.
"Мы прекрасно понимаем, что по мере роста экономической активности в Китае в ближайшие недели местный или завезенный вирус может привести к возобновлению передачи. Отслеживание ситуации в реальном времени позволит увидеть, как будет передаваться COVID-19 в условиях более активной жизни граждан, и на основе этого отрегулировать меры контроля. Таким образом, мы надеемся прервать передачу и минимизировать влияние возможной второй волны вируса", – подчеркнул соавтор исследования доктор Кэти Леунг из Университета Гонконга.
Стоит подчеркнуть, что ВОЗ также придерживается мнения, что слишком быстрое ослабление карантинных мер может оказаться катастрофическим. Глава ВОЗ в Европе Ханс Анри Клюге заявил, что прогресс, которого удалось достигнуть Европе в борьбе с коронавирусом, является "чрезвычайно хрупким".
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