Погибнут от 15 до 68 миллионов. Австралийские ученые спрогнозировали последствия коронавируса

Исследователи смоделировали наилучшие и наихудшие сценарии развития событий

Группа австралийских экспертов прогнозирует, что в лучшем случае мировой ВВП может потерять от вспышки коронавиурса 2,4 трлн долларов, также погибнут около 15 млн человек. Об этом сообщает Business Insider.

На этой неделе ВОЗ сообщила, что глобальная смертность от коронавируса, основанная на последних данных, составляет 3,4%, увеличившись с 2%. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус также добавил, что новый коронавирус является "уникальным вирусом с уникальными характеристиками".

Несмотря на то, что пока немногое известно о вирусе, группа австралийских экспертов предупредила о возможных последствиях вируса, если его не остановить.

Новое моделирование от Австралийского национального университета рассматривает семь возможных сценариев того, как вспышка COVID-19 может повлиять на мировое богатство, начиная с низкой до высокой степени.

Четыре из семи сценариев в статье исследуют влияние распространения COVID-19 за пределами Китая, от низкой до высокой степени тяжести. В седьмом сценарии рассматривается глобальное воздействие, при котором умеренная пандемия происходит каждый год в течение неопределенного периода времени.

Но даже в модели с наилучшим сценарием, исследователи оценивают потерю глобального ВВП в размере 2,4 трлн долларов, с предполагаемым числом погибши в пределах 15 млн человек. Такой сценарий был смоделирован по примеру пандемии гриппа в Гонконге, которая произошла в 1968-1969 годах, когда погибли около 1 млн человек.

Наихудший сценарий был смоделирован по примеру пандемии испанского гриппа в период 1918-1920, когда в мире погибли примерно 17-50 млн человек. В таком случае, глобальные потери ВВП могут достигнуть 9 трлн долларов, а число погибших превысит 68 млн человек.

"Наши сценарии показывают, что даже ограниченная вспышка может в краткосрочной перспективе оказать значительное влияние на мировую экономику. Даже в наилучшем сценарии последствия будут огромными, и странам необходимо работать вместе, чтобы максимально ограничить потенциальный ущерб", – говорит профессор экономики в АНУ, один из авторов статьи Уорик МакКиббин.

По его словам, исследование направлено на то, чтобы помочь политикам правильно реагировать на экономическое воздействие COVID-19, поскольку болезнь продолжает распространяться.

"Необходимо значительно увеличить инвестиции в общественное здравоохранение и развитие, особенно в беднейших странах. Слишком поздно пытаться закрыть границы после того, как болезнь распространится во многих других странах и начнется глобальная пандемия", – подчеркивает МакКиббин.

Риск смерти от коронавируса варьируется в зависимости от нескольких факторов, в том числе от того, где пациенты проходят лечение, их возраста и ранее приобретенных болезней. Исследования также показывают, что около 80% случаев коронавируса являются легкими, и эксперты считают, что о многих таких случаях не сообщалось, так как люди не обращались за медицинской помощью.

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