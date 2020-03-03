"Это только начало". Министры G7 обсудили, как защитить мировую экономику от коронавируса

Главы финансовых ведомств стран G7 провели телефонные переговоры, чтобы определиться с тем, как реагировать на ожидаемый экономический кризис, вызванный распространением коронавируса

Во вторник, 3 марта, руководители финансовых ведомств G7 провели телефонную конференцию, чтобы определиться с мерами по защите мировой экономики от воздействия коронавируса.

Как и ожидалось, в заявлении не нашлось места упоминанию конкретных шагов по стимулированию экономики или поддержанию цен на активы на финансовых рынках.

"Мы, руководители финансовых министерств и центральных банков, внимательно следим за распространением коронавируса и его влиянием на рынки и экономические условия", — говорится в документе. — "Учитывая возможное влияние COVID-19 на рост мировой экономики, мы подтверждаем нашу готовность использовать все подходящие инструменты для достижения сильного, устойчивого экономического роста и защиты от рисков".

Кроме намерений усиливать системы здравоохранения, министры финансов заявили о возможном применении фискальных мер (таких как дополнительные госрасходы) для поддержания экономики.

Тем временем в комментариях для СМИ чиновники, имеющие отношение к организации совещания, были более откровенными.

"Мы еще в самом начале эпидемии. И пока невозможно предсказать, как будут развиваться события", — цитирует Reuters чиновника одной из стран G-7.

Экономисты подчеркивают, что госрасходы и снижение стоимости кредитования могут увеличивать спрос, однако сами по себе они не могут восстанавливать разрушенные цепочки поставок или запускать заводы, простаивающие из-за карантина. Тем более, что в Японии и Еврозоне центральные банки уже поддерживают отрицательные ставки.

Тем не менее, встреча, на которой настаивали обеспокоенные политики, состоялась, заявление было обнародовано, а рынки еще в понедельник перешли от падения к росту. В первую очередь, в расчете на скоординированные действия и обещания центральных банков. Не остался в стороне и Дональд Трамп, который часто любил ставить знак равенства между ростом фондового рынка и своей деятельностью на посту президента США. В этот раз он обвинил ФРС в нежелании действовать быстро, снижая процентные ставки ради поддержания нынешнего уровня цен на финансовых рынках.

Несмотря на давление со стороны политиков, беспокоящихся о рейтингах, и инвесторов, теряющих деньги, пока о скоординированном снижении ставок и стимулирующих госрасходах, как это было в 2008-2009 годах, речи не идет.

"Коронавирус приобретает глобальный характер, и центральные банки смогут частично обеспечить защиту от экономических последствий. Если все страны столкнутся с такой же вспышкой вируса как в Китае, роста глобальной экономики в 2020 году не случится, и будет потеряно 2,7 триллиона долларов США, даже если к четвертому кварталу ситуация улучшится", – говорят экономисты Bloomberg.

Во вторник Австралия снизила базовую ставку четверть п.п. до 0,5%, сославшись на "значительное влияние" вируса на экономику страны, которая сильно зависит от торговли с Китаем.

Малайзия во второй раз в этом году снизила свою ставку овернайт, снизив ее до 2,5%, что является самым низким уровнем с июля 2010 года. Индонезия снизила коэффициент резервирования для банков днем ​​ранее.

Карта показывает решения по учетным ставкам с начала года. Синий – ставки остались без изменений; Голубой – ставки были повышены; Розовый – ставки были понижены.

Для некоторых снижение ставки может быть весьма непростым делом. Например, запоздалое заявление Лагард и ее ссылка на "целевые" меры могут отражать нежелание ЕЦБ продолжать снижение после более чем пяти лет отрицательных ставок и выкупа облигаций на сумму более 2,6 трлн евро. Вместо этого могут быть избраны альтернативные меры, такие как упрощение условий кредитования банками.

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3 марта Федеральная резервная система США экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 1-1,25% годовых.

В сообщении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС говорится, что коронавирус несет риски для экономической активности.

"В свете этого и для поддержки достижения целей по максимальной занятости и ценовой стабильности FOMC принял решение снизить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта", – подытожили в комитете.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

28 февраля в ВОЗ повысили оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого уровня на глобальном уровне.