Коронавирус: в Одессе подготовили 20 боксов для возможных больных

Одесский горсовет решил создать специальную комиссию для недопущения распространения болезни

Руководитель департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко сообщила, что в инфекционной больнице в Одессе подготовили 20 боксов на 65 мест для возможных больных коронавирусом.

Об этом сообщает Одесса1.

По словам чиновницы, больница обеспечена всем необходимым для оказания медицинской помощи пациентам подозрением на коронавирус.

Также одесский горсовет решил создать специальную комиссию для недопущения распространения болезни. В нее вошли представители ГСЧС, Нацполиции, Госпогранслужбы, СБУ, Лабораторного центра и департаментов Одесской ОГА.

Дополнительной госпитальной базой области определена больница Измаила.

Напомним, коронавирус охватил уже 68 стран и территорий. По числу новых случаев заболевания лидирует Южная Корея – 1062, далее идут Италия – 566, Иран – 385 и Китай – 202.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Он также заявил, что новый китайский коронавирус менее опасен, чем его предшественники SARS и MERS.