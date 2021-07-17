"Кого ще я зустрів в Кирилівці". Нашестя медуз на Азовському морі стало приводом для мемів

Поки одні відпочиваючі скаржаться, що медузи в Кирилівці зіпсували всю відпустку, інші не втрачають гарного настрою і вигадують все нові жарти і меми.

"Нашестя медуз, змій, комарів, сонечок і морських бліх відваджує курортників. Але мелітопольці не збираються сумувати з цього приводу", — повідомляють місцеві ЗМІ.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Величезна кількість медуз, які в цьому сезоні з'явилися на пляжі в курортній Кирилівці, надихнуло користувачів соціальних мереж на створення мемів. Українці публікують в Facebook гумористичні пости про те, кого ще можна зустріти в Кирилівці та Бердянську.

"Те, що писали раніше про медуз, комарів і клопів з сонечками, для нас було не здивування, після того, що ми побачили. Величезні чайки ходили по узбережжю Азовського моря... Ходили і їли медуз", — пише учасник групи "Улюблена Кирилівка "Роман.

[ + – ] Пост Романа Леонідовича про Кирилівці Фото: Facebook

У тому ж співтоваристві Олександра Болдирєва опублікувала фото дівчини в розвівається короткій сукні. "Чим не медуза?" — зазначила вона.

[ + – ] Фото Олександри Болдиревої в групі про Кирилівці Фото: Facebook

Про чайок нагадав користувач Pren UA в групі "Кирилівка Федотова Коса", розмістивши фотожабу з птахом, яка забирає дитину на очах у дорослого. Таким чином автор закликав відпочиваючих пильно стежити за дітьми на пляжах.

[ + – ] Колаж з чайкою Фото: Facebook

У Бердянську теж розвелося багато медуз, про що не забули пожартувати туристи. Юрій Піддубний з Харкова розмістив відео з міського пляжу, до якого "домонтував" табун носорогів, зебр, жирафів і слонів.

[ + – ] Медуз, комарів, сонечок, папуг, змійок і черепашок — все ще немає

"П'ятниця, Лиски, 6:00 ранку. Медуз, комарів, сонечок, папуг, змійок і черепашок — все ще немає", — підписав він такі кадри.

Раніше писали, що в Бердянську люди не можуть купатися в морі через нашестя медуз. За словами очевидців, людей на пляжах багато, проте нормально плавати в Азовському морі вони можуть тільки на надувних матрацах.

Повідомляли також, що в Азовському морі люди змушені вивозити медуз тачками. Так, в Приморському посаді відпочиваючі вирішили виловити з води частина медуз, які почали розкладатися на спеці і сильно смердіти.