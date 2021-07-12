"Відпочинок зіпсований": У Бердянську люди не можуть купатися в морі через нашестя медуз (відео)

У розпал курортного сезону медузи заполонили Азовське море поруч з бердянськими пляжами. Відпочивальники можуть безпечно плавати тільки на надувних матрацах.

У Бердянську відпочивальники не можуть поплавати в Азовському морі через велику кількість медуз. Очевидці опублікували відео з пляжів у соціальних мережах.

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YouTube-канал "Азовське море. 4k" пише, що з 10 липня Азовське море просто кишить медузами біля узбережжя Бердянська, хоча ще кілька днів тому їх не було. На відео можна помітити, що третій міський пляж забитий відпочивальниками, проте мало хто наважується заходити у воду — більшість тих, хто купається, залишаються на мілині. 12 липня веб-камери, встановлені на пляжах Бердянська, показують, що відпочивальники як і раніше не поспішають заходити в море.

У коментарях користувачка Лариса Павлова додала, що медуз тоннами викидають на берег, де вони гниють і розповсюджують сильний сморід. Інші коментатори зареклися відпочивати в Бердянську через таку навалу.

"У Бердянську кишать медузи, зайти неможливо, відпочинок людям зіпсований … за такої спеки і у воду не зайдеш"; "Медуз повно, а ще мільйони сонечок у рот лізуть та очі, а ще кусаються"; "Ми зараз на березі, кількість за тиждень збільшилася, була 1 медуза в день, а зараз за купання штук 5 зустрінеш. Дуже великі їх видно і можна обійти".

Спільнота its_zp показало ролик, знятий на пляжі в Бердянську 11 липня. Автор стверджує, що біля берега на квадратний метр припадає приблизно по пʼять медуз.

"Люди заходять максимум по ноги і все, далі ніхто не купається. Якщо є матрац, то нормально, а так особливо не поплавати", — пояснив він.

Багато користувачів Instagram у коментарях запевняють, що медузи запливають у Кирилівку і Приморськ, проте їх там набагато менше. Деякі радять їхати на Федотову або Бердянську косу, де море відносно чисте.

Раніше повідомлялося, що відпочивальники тачками вивозять медуз на Азовському морі і складають у величезні купи. До таких заходів людей змусила ситуація на пляжі в курортному селі Приморський Посад у Запорізькій області.