"Отдых испорчен": В Бердянске люди не могут купаться в море из-за нашествия медуз (видео)

В разгар курортного сезона медузы заполонили Азовское море рядом с бердянскими пляжами. Отдыхающие могут безопасно плавать только на надувных матрасах.

В Бердянске отдыхающие не могут поплавать в Азовском море из-за большого количества медуз. Очевидцы опубликовали видео с пляжей в социальных сетях.

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YouTube-канал "Азовское море. 4k" пишет, что с 10 июля Азовское море просто кишит медузами у побережья Бердянска, хотя еще несколько дней назад их не было. На видео можно заметить, что третий городской пляж забит отдыхающими, однако лишь немногие осмеливаются заходить в воду — большинство купающихся остаются на мели. 12 июля веб-камеры, установленные на пляжах Бердянска, показывают, что отдыхающие по прежнему не спешат заходить в море.

В комментариях пользователь Лариса Павлова добавила, что медуз тоннами выбрасывают на берег, где они гниют и распространяют сильную вонь. Другие комментаторы зареклись отдыхать в Бердянске из-за таких нашествий.

"В Бердянске кишат медузы, зайти не возможно, отдых людям испорчен… при такой жаре и в воду не зайдёшь"; "медуз полно, а ещё миллионы божьих коровок в рот лезут и глаза, а ещё кусаются"; "Мы сейчас на берегу, количество за неделю увеличилось было 1 медуза в день, а сейчас за купание штук 5 встретишь. Очень крупные их видно и можно обойти".

Сообщество its_zp показало ролик, снятый на пляже в Бердянске 11 июля. Автор утверждает, что возле берега на квадратный метр приходится примерно по пять медуз.

"Люди заходят максимум по ноги и все, дальше никто не купается. Если есть матрас, то нормально, а так особо не поплаваешь", — объяснил он.

Многие пользователи Instagram в комментариях уверяют, что медузы заплывают в Кирилловку и Приморск, однако их там намного меньше. Некоторые советуют ехать на Федотову или Бердянскую косу, где море относительно чистое.

Ранее сообщалось, что отдыхающие тачками вывозят медуз на Азовском море и складывают в огромные кучи. К таким мерам людей вынудила ситуация на пляже в курортном селе Приморский Посад в Запорожской области.