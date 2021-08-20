Медузи назавжди. Експерт розповів, чому Чорне море стане наступним об'єктом навали

Вчені кажуть, що у сплеску чисельності медуз в Азовському і Чорному морях як мінімум три причини — і у кожної рішення не з легких. Фокус дізнався, що чекає у наступному курортному сезоні туристів, які вирішать відпочити в Кирилівці або Бердянську.

Нашестя медуз в Азовському і Чорному морях, імовірно, стане буденним явищем, оскільки його причини пов'язані з глобальними проблемами, які не вирішаться до нового курортного сезону. Про те, що це за проблеми, і що чекає туристів наступного року, Фокус дізнався у завідувача відділом Українського наукового центру екології моря, кандидата біологічних наук Олександра Гончарова.

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Медузи стали більше їсти: причина у скиданні хімікатів

"В Азовському та Чорному морях переважають два види медуз: Aurelia aurita ("аурелія вухата ") і Rhizostomeae ("корнероти"). Останні є більшим видом, і саме їх стало більше у наших морях. Саме корнероти можуть обпалювати при контакті, а також викликати алергічні реакції", — говорить Олександр Гончаров.

[ + – ] Медуза виду аурелія вухата Фото: аурелия [ + – ] Медуза корнерот Фото: корнероты

За словами фахівця, Чорне море, втім як і Азовське — найбільш замкнуті моря у світі, а це означає, що всі забруднюючі речовини залишаються в них. Тим паче, що стік у Чорне море становить близько 310 км³, а 80% цих вод виноситься на північно-західну шельфову частину — переважно Дунаєм і Дніпром. Шельфова частина, як відомо, має відносно невелику глибину, що ще більше погіршує ситуацію: хімікати залишаються в придонному шарі.

І тут проявляється накопичувальний ефект.

"Основні забруднюючі хімічні речовини — це азот і фосфор, які використовуються в сільському господарстві. Вони змиваються дощами в річки, а річки несуть їх в моря. Ці речовини викликають бурхливий ріст водоростей, як в річках, так і в морях", — зазначає експерт .

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Зв'язок між зростанням чисельності медуз і накопиченням хімікатів у морській воді легко пояснити, знаючи, що їдять медузи. Медузи харчуються зоопланктоном — бактеріями (бактеріопланктон) і водоростями (фітопланктон).

Медузи "всмоктують" їжу за допомогою реактивного струменя, що виникає при скороченні парасольки, і заковтують через вторинні ротові отвори. Великі медузи, наприклад, деякі корнероти можуть харчуватися дрібними рибками, оскільки здатні до зовнішнього травлення.

Надмірний ріст водоростей — це початок ланцюжка. Далі зрозуміло: чим більше водоростей, тим більше медуз.

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Медуза або гребневик? Інвазивні види захоплюють моря

Другим фактором, що впливає на подібні сплески, є інвазивні види. Вони потрапляють в наші моря разом з вантажними судами, які беруть воду для баласту в океанах, а скидають її у нас перед вантаженням. Така вода міститиме чужі, інвазивні види, які можуть розмножуватися вкрай швидко, наприклад, через відсутність їх природних ворогів, а також наявність більшої кількості їжі.

"Як приклад, близько 30-40 років тому була подібна історія в Чорному морі, куди потрапила інвазивна морська тварина — гребневик (Ctenophora), якого часто плутають з медузою. Гребневик — хижак, який він почав конкурувати з чорноморськими рибами за харчові ресурси, і виявився настільки в цьому успішний, що з часом в рибальські сітки попадався тільки він. Тоді екосистемі було завдано нищівного удару".

[ + – ] Гребневика часто плутають з медузами Фото: гребневик

"Поки вирішувалося питання про те, як вирішити проблему, ситуація врегулювалася сама по собі. До Чорного моря потрапив природний ворог морської тварини — інший вид гребневика, який почав пожирати першого, і таким чином встановився баланс", — розповідає кандидат біологічних наук

Олександр Гончаров зазначає, що Азовське море ще більш мілководне, тому добре прогрівається влітку, а також в нього впадають великі річки, такі як Дон і Кубань. Оскільки там немає великих глибин, в ньому осідає ще більша кількість забруднюючих речовин. Також в Азовському морі є й інвазивні види. І та, і інша причина працює на збільшення чисельності медуз.

Глобальне потепління "підштовхує" медуз до розмноження

"Очевидно, що і глобальне потепління вносить свої корективи, зі свого боку, аномальні температури сприяють розбалансуванню всієї екосистеми", — говорить експерт.

Таким чином, можна назвати три основні причини навал медуз: забруднення, інвазивні види і зміна клімату. Останній фактор вносить ще більше невизначеності у можливі прогнози на майбутнє.

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"Такі сплески чисельності медуз є наслідком розбалансування екосистем морів. У інвазивних видів немає ворогів, аномальні температури надають більше корму, за який немає великої конкуренції. Попередній рік і поточний були аномальними по температурам: весна у 2020 році була занадто теплою, а у 2021 — занадто холодною і затяжною. Тому робити якісь прогнози на наступний рік неможливо, особливо за відсутності відповідних досліджень", — робить висновок біолог.

Наука проти медуз безсила — немає фінансування

За словами Олександра Гончарова, ніяких наукових досліджень у сфері протидії засиллю медуз не проводиться, оскільки відсутнє фінансування з боку держави.

"Нині українська морська наука не фінансується. У нас після анексії Криму було втрачено понад 80% кадрового потенціалу, а також весь науковий флот. І замість того, щоб спробувати відновити цю сферу науки, про неї просто всі забули. Нещодавно дуже знаковим був провал у Верховній Раді проекту "Смарагдова мережа", що добре відбиває ситуацію загалом", — підкреслює експерт.

"Смарагдова мережа", про яку говорить Гончаров — це мережа територій особливого природоохоронного значення. Всього в Україні до неї відноситься 377 територій загальною площею близько 8 млн га. Закон (коли його приймуть) повинен забезпечити збереження типів природних місць проживання та видів природної фауни і флори на цих територіях.

Нагадаємо, на одному з пляжів Кирилівки жінка провалилася в яму з мертвими медузами. У соцмережі вона написала, що розуміє наявність проблеми з медузами, однак попросила відпочивальників не влаштовувати "братських могил" на березі, засипаючи в них піском медуз: це небезпечно, в подібну яму може впасти дитина.

МОЗ України повідомив, що кількість медуз в Азовському морі збільшилася катастрофічно.