Кількість медуз в Азовському морі катастрофічно збільшилася, — МОЗ
Через нашестя медуз чиновники відомства вирішили дати рекомендації, як українцям діяти при опіках і чого не можна робити.
У МОЗ опублікували інструкцію для українців і розповіли, як убезпечити себе після опіку від медузи. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Медики визнали, що в Азовському морі помічено катастрофічно багато медуз. Тварини також стали частіше зустрічатися і в Чорному морі. Така популяція медуз збільшує шанс отримати опік від морських тварин.
За словами фахівців, медуза використовує отруту, щоб захистити себе і вбити здобич, і людина ризикує отримати опік навіть від мертвої тварини, яку викинуло на берег. Контакт отрути зі шкірою людини може викликати печіння і поколювання, оніміння або почервоніння.
Опік від медузи — що робити:
- негайно вийти з води;
- жала медузи дістати пінцетом зі шкіри;
- місце опіку або контакту з медузою промити морської або солоною водою;
- прийняти знеболювальне, якщо відчуваєте сильний біль. Сверблячку можуть зняти антигістамінні препарати (мазі, гелі — ред.).
Категорично заборонено робити при опіках від медузи:
- промивати місце опіку прісною водою, оскільки це прискорить процес впливу отрути медузи на організм людини і збільшить обпечену ділянку шкіри;
- не можна торкатися місця опіку руками, щоб не рознести отруту на інші ділянки шкіри;
- не можна розтирати місце опіку протягом декількох годин;
- не розтирати місце опіку спиртовмісними розчинами.
Раніше Фокус повідомляв, що нашестя медуз зіпсувало людям відпочинок в Бердянську. Відпочивальники можуть безпечно плавати тільки на надувних матрацах. За словами туристів, медуз тоннами викидають на берег, де вони гниють і поширюють сильний сморід.
Також Фокус розповідав, що відпочивальники в Кирилівці скаржаться на "фарш з медуз". Люди виносять медуз з води пачками у пакетах, а відпочивальників обпікає навіть вода, наповнена жалкими клітини медуз.