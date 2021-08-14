"Виносять пакетами": в Кирилівці відпочиваючі скаржаться на "фарш з медуз" (відео)

За словами відпочиваючих, вода дуже забруднена в межах 20-30 метрів від берега. А на пляжі чути неприємний запах, оскільки деякі медузи вже почали розкладатися.

Нашестя медуз в Кирилівці Запорізької області не припиняється. Відпочиваючі намагаються самі розчистити собі місце для купання. Один з туристів зняв відео, на якому жінка заходить в воду з порожнім великим поліетиленовим пакетом з ручками, а виносить його повним медуз. На березі вона їх викидає на пісок і гальку, повідомило місцеве видання "РИА Мелітополь".

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У деяких місцях в Кирилівці власники баз відпочинку натягнули сітки, щоб стримувати в воді медуз, але це мало допомагає. Повідомляють, що обпікає навіть вода, яка наповнена клітинами медуз.

Нашестя медуз другий рік створює максимальний дискомфорт відпочиваючим в цьому регіоні.

"РІА Мелітополь" раніше писало, що власники готельного бізнесу зазнають збитків, тому часто поширюють інформацію, що медуз в Кирилівці немає. Як виглядають насправді масштаби лиха, показують в соцмережах відпочиваючі.

Один з них зняв 9 серпня відео під час прогулянки на катамарані. Вода в 20-30 метрах від берега являє собою "фарш з медуз", за словами автора. Багато медуз вже дохлі, вони почали розкладатися, тому запах стоїть відповідний. "Прогулянка не для людей зі слабкими нервами, одним словом", — резюмує автор відео.

Користувачі в фейсбук-групі "Улюблена Кирилівка" намагаються заспокоювати один одного, мовляв медузи є і будуть, тепер уже завжди. Або радісно повідомляють, в якому місці узбережжя медуз зараз немає.

Нагадаємо, на одному з пляжів Кирилівки жінка провалилася в яму з мертвими медузами. У соцмережі вона написала, що розуміє наявність проблеми з медузами, однак попросила відпочиваючих не влаштовувати "братських могил" на березі, засинаючи в них піском медуз. Жінка підкреслила, що в подібну яму може потрапити дитина.

Раніше Фокус писав, що схожа ситуація з медузами спостерігалася по всьому Азовському морю, в тому числі в Бердянську. У селі Приморський посад істот було настільки багато, що їх почали вивозити тачками.