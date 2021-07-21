На пляжі в Кирилівці відпочивальниця провалилася в "братську могилу" з медузами

Жінка закликала інших відпочивальників не рити подібні ями з мертвими істотами, зазначивши, що в них можуть впасти діти.

Нашестя медуз у Кирилівці Запорізької області не припиняється: на одному з пляжів туристка Людмила Новицька провалилася в яму з мертвими істотами. Про це вона повідомила у Facebook-групі "Улюблена Кирилівка".

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Жінка зазначила, що розуміє наявність проблеми з медузами в Кирилівці, однак попросила відпочивальників не рити подібні ями на березі і не влаштовувати "братських могил", засипаючи в них піском медуз.

Новицька також підкреслила, що в подібну яму може потрапити дитина.

[ + – ] У Кирилівці жінка провалилася в яму з медузами Фото: скриншот

Зазначимо, у соцмережах також продовжують публікувати відео з відпочинку в Кирилівці, у яких показують, що на міських пляжах зібралося неймовірно багато медуз.

[ + – ] Кладовище медуз у Кирилівці

[ + – ] Медузи в Кирилівці

Деякі ж туристи стверджують, що через мертвих медуз біля берегів Кирилівки піднімається сильний сморід, через який неможливо перебувати навіть на пляжах.

"Дуже сильний запах йде від води. Якщо вчора можна було хоча б посидіти подихати повітрям, то зараз навіть це неприємно, тому що вода неприємно пахне", — розповіла одна з відпочивальників.

За її словами, медузи є не тільки на березі, а й на глибині моря.

[ + – ] Медузи в Кирилівці на Азовському морі

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що через нашестя медуз у Кирилівці відпочивальники не можуть купатися в морі.

Схожа ситуація з медузами спостерігалася по всьому Азовському морю, у тому числі — і в Бердянську. А раніше в селі Приморський посад істот було настільки багато, що їх почали вивозити тачками.