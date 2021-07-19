"Сморід неймовірний": пляж Кирилівки усипаний медузами, туристи не можуть купатися в морі (відео)

Відпочивальники розповідають, що багато туристів залишаються в номерах або біля басейнів. Деякі ж скаржилися і на наявність бліх у морі.

У курортній Кирилівці (Запорізька область) триває нашестя медуз: відпочивальники діляться в соціальних мережах відео, на яких видно, що пляжі буквально всипані трупами істот, через що в море заходити не виходить.

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Один з таких роликів опублікували на місцевому Telegram-каналі "Мелитопольграм".

"Медузами все всипане, сморід неймовірний стоїть, просто штиль", — сказав автор відео.

В описі публікації попросили повідомити чи є в Кирилівці пляжі, на яких немає медуз.

[ + – ] Медузи в Кирилівці

Автор іншого відео показав, що берег коси Пересип у Кирилівці також був усипаний медузами. На самому ж пляжі, незважаючи на світлий час доби, практично не було людей.

"Зайти у воду неможливо, практично ніхто не купається, ноги пече", — розповів відпочивальник.

[ + – ] Медузи в Кирилівці

Інший турист розповів, що деякі відпочивальники намагалися руками викидати медуз на берег, щоб побути в морі, однак більшість людей вважали за краще залишитися біля басейнів або в номерах.

[ + – ] Кирилівка медузи липень 2021

[ + – ] Кирилівка медузи липень 2021

А деякі користувачі соцмереж скаржилися і на наявність бліх у морі.

[ + – ] Кирилівка, медузи і блохи

[ + – ] Кирилівка, медузи і блохи

Зазначимо, раніше Фокус розповідав, що схожа ситуація з медузами спостерігається по всьому Азовському морю, у тому числі — і в Бердянську. У селі Приморський посад медуз було настільки багато, що їх вивозили тачками.

Зіпсований відпочинок у Кирилівці став приводом для безлічі жартів і мемів.