"Вонь неимоверная": пляж Кирилловки усыпан медузами, туристы не могут купаться в море (видео)

Отдыхающие рассказывают, что многие туристы остаются в номерах или возле бассейнов. Некоторые же жаловались и на наличие блох в море.

В курортной Кирилловке (Запорожская область) продолжается нашествие медуз: отдыхающие делятся в соцсетях видео, на которых видно, что пляжи буквально усыпаны трупами существ, из-за чего в море заходить не получается.

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Один из таких роликов опубликовали на местном Telegram-канале "Мелитопольграм".

"Медузами все усыпано, вонь неимоверная стоит, просто штиль", — сказал автор видео.

В описании публикации попросили сообщить есть ли в Кирилловке пляжи, на которых нет медуз.

[ + – ] Медузы в Кирилловке

Автор другого видео показал, что берег косы Пересыпь в Кирилловке также был усыпан медузами. На самом же пляже, несмотря на светлое время суток, практически не было людей.

"Зайти в воду невозможно, практически никто не купается, ноги печет", — рассказал отдыхающий.

[ + – ] Медузы в Кирилловке

Другой турист рассказал, что некоторые отдыхающие пытались руками выбрасывать медуз на берег, чтобы побыть в море, однако большинство людей предпочли остаться у бассейнов или в номерах.

[ + – ] Кирилловка медузы июль 2021

[ + – ] Кирилловка медузы июль 2021

А некоторые пользователи соцсетей жаловались и на наличие блох в море.

[ + – ] Кирилловка медузы и блохи

[ + – ] Кирилловка медузы и блохи

Отметим, ранее Фокус рассказывал, что похожая ситуация с медузами наблюдается по всему Азовскому морю, в том числе — и в Бердянске. В селе Приморский посад медуз было настолько много, что их вывозили тачками.

Испорченный отдых в Кирилловке стал поводом для множества шуток и мемов.