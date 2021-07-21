На пляже в Кирилловке отдыхающая провалилась в "братскую могилу" с медузами

Женщина призвала других отдыхающих не рыть подобные ямы с мертвыми существами, отметив, что в них могут упасть дети.

Нашествие медуз в Кирилловке Запорожской области не прекращается: на одном из пляжей туристка Людмила Новицкая провалилась в яму с мертвыми существами. Об этом она сообщила в Facebook-группе "Любимая Кирилловка".

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Женщина отметила, что понимает наличие проблемы с медузами в Кирилловке, однако попросила отдыхающих не рыть подобные ямы на берегу и не устраивать "братских могил", засыпая в них песком медуз.

Новицкая также подчеркнула, что в подобную яму может попасть ребенок.

[ + – ] В Кирилловке женщина провалилась в яму с медузами Фото: скриншот

Отметим, в соцсетях также продолжают публиковать видео с отдыха в Кирилловке, в которых показывают, что на городских пляжах собралось невероятно много медуз.

[ + – ] Кладбище медуз в Кирилловке

[ + – ] Медузы в Кирилловке

Некоторые же туристы утверждают, что из-за мертвых медуз возле берегов Кирилловки поднимается сильная вонь, из-за которой невозможно находиться даже на пляжах.

"Очень сильный запах идет от воды. Если вчера можно было хотя бы посидеть подышать воздухом, то сейчас даже это неприятно, потому что вода неприятно пахнет", — рассказала одна из отдыхающих.

По ее словам, медузы есть не только на берегу, но и на глубине моря.

[ + – ] Медузы в Кирилловке на Азовском море

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что из-за нашествия медуз в Кирилловке отдыхающие не могут купаться в море.

Похожая ситуация с медузами наблюдалась по всему Азовскому морю, в том числе — и в Бердянске. А ранее в селе Приморский посад существ было настолько много, что их начали вывозить тачками.