"Выносят пакетами": в Кирилловке отдыхающие жалуются на "фарш из медуз" (видео)

По словам отдыхающих, катание на катамаране превратилось в "прогулку не для слабонервных" из-за чрезмерного количества медуз. Часть из них уже начала разлагаться.

Нашествие медуз в Кирилловке Запорожской области не прекращается. Отдыхающие пытаются сами расчистить себе место для купания. Один из туристов снял видео, на котором женщина заходит в воду с пустым большим полиэтиленовым пакетом с ручками, а выносит его полным медуз. На берегу она их выбрасывает на песок и гальку, сообщило местное издание "РИА Мелитополь".

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В некоторых местах в Кирилловке владельцы баз отдыха натянули сетки, чтобы сдерживать в воде медуз, но это мало помогает. Сообщают, что обжигает даже вода, наполненная стрекательными клетками медуз.

Нашествие медуз второй год создает максимальный дискомфорт отдыхающим в этом регионе.

"РИА Мелитополь" ранее писало, что владельцы гостиничного бизнеса терпят убытки, поэтому часто распространяют информацию, что медуз в Кирилловке нет. Как выглядят на самом деле масштабы бедствия, показывают в соцсетях отдыхающие.

Один из них снял 9 августа видео во время прогулки на катамаране. Вода в 20–30 метрах от берега представляет собой "фарш из медуз", по словам автора. Много медуз уже дохлые, они начали разлагаться, поэтому запах стоит соответствующий. "Прогулка не для слабонервных, одним словом", – резюмирует автор видео.

Пользователи в фейсбук-группе "Любимая Кирилловка" стараются успокаивать друг друга, мол медузы есть и будут, теперь уже всегда. Или радостно сообщают, в каком месте побережья медуз сейчас нет.

Напомним, на одном из пляжей Кирилловки женщина провалилась в яму с мертвыми медузами. В соцсети она написала, что понимает наличие проблемы с медузами, однако попросила отдыхающих не устраивать "братских могил" на берегу, засыпая в них песком медуз. Женщина подчеркнула, что в подобную яму может попасть ребенок.

Ранее Фокус писал, что похожая ситуация с медузами наблюдалась по всему Азовскому морю, в том числе в Бердянске. В селе Приморский посад существ было настолько много, что их начали вывозить тачками.