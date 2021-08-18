Количество медуз в Азовском море катастрофически увеличилось, — Минздрав

В связи с нашествием медуз чиновники ведомства решили дать рекомендации, как украинцам действовать при ожогах и чего нельзя делать.

В Минздраве опубликовали инструкцию для украинцев и рассказали, как обезопасить себя после ожога от медузы. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Медики признали, что в Азовском море отмечается катастрофическое количество медуз. Животные также стали чаще встречаться и в Черном море. Такая популяция медуз увеличивает шанс получить ожог от морских животных.

По словам специалистов, медуза использует яд, чтобы защитить себя и убить добычу, и человек рискует получить ожог даже от мертвого животного, которого выбросило на берег. Контакт яда с кожей человека может вызвать жжение и покалывание, онемение или покраснение.

Ожог от медузы — что делать

немедленно выйти из воды;

жала медузы достать пинцетом из кожи;

место ожога или контакта с медузой промыть морской или соленой водой;

принять обезболивающее, если чувствуете сильную боль. Зуд могут снять антигистаминные препараты (мази, гели — ред.).

Категорически запрещено делать при ожоге от медузы

промывать место ожога пресной водой, поскольку это ускорит процесс влияния яда медузы на организм человека и увеличит ожоговый участок кожи;

нельзя касаться место ожога руками, чтобы не разнести яд на другие участки кожи;

нельзя растирать место ожога в течение нескольких часов;

не растирать место ожога спиртосодержащими растворами.

Ранее Фокус сообщал, что нашествие медуз испортило людям отдых в Бердянске. Отдыхающие могут безопасно плавать только на надувных матрасах. По словам туристов, медуз тоннами выбрасывают на берег, где они гниют и распространяют сильную вонь.

Также Фокус рассказывал, что отдыхающие в Кирилловке жалуются на "фарш из медуз". Люди выносят медуз из воды пачками в пакетах, а отдыхающих обжигает даже вода, наполненная стрекательными клетками медуз.