Холод не перешкода: ватаги медуз зайняли порт в Одесі

Фахівці вважають, що забруднення прибережних вод Чорного моря — одна з головних причин сплеску чисельності популяції медуз.

У Чорному морі біля одеського порту сьогодні були помічені медузи у величезній кількості. У деяких місцях вони щільно покривали поверхню води. Фотографію з ватагою медуз опублікував місцевий Telegram-канал.

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[ + – ] Автор фото підписав: "Кількість медуз в порту зашкалює"

На світлині видно, як великі скупчення медуз плавають біля берега на різній глибині, а в деяких місцях через їхню численність не видно навіть води.

З приходом холодної погоди кількість медуз не зменшилася, скоріше навпаки — їх популяція збільшується. За прогнозами фахівців, ця ситуація не зміниться найближчим часом. Це означає, що і в наступному сезоні можна очікувати навали величезних зграй медуз біля узбережжя Чорного моря.

Медуз так багато, тому що мало тюльки і хамси

Ректор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій університету "Україна", професор Валерій Лисенко, пояснює причини збільшення популяції медуз в Чорному і Азовському морях тим, що для них зараз склалися ідеальні умови для життєдіяльності та розмноження.

"Перша причина — це майже мінімальну кількість видів риб, які їдять фіто- і зоопланктон, — каже ректор університету. — Це тюлька, хамса. Ви знаєте, що її практично не залишилося. І тому кількість планктону без конкурентів — риб, вживається, природно, медузою ".

Забруднення прибережних вод і дисбаланс солоної і прісної води також викликають зростання чисельності медуз

Учений також відзначив проблему балансу прісної і солоної води в морях, ці зміни теж позначаються на всій екосистемі, в тому числі і на чисельності популяції медуз.

"Ситуація з медузами широко поширена в усьому світі, і одна з головних причин — забруднення прибережних вод Тихого і Атлантичного океанів органічними речовинами. А у нас що, в кожному селі є очисні споруди? Скинули в річку добрива, в результаті вони потрапили в Азовське море. Органічних речовин досить багато, а це хороша умова для того, щоб інтенсивно розмножувалися планктонні форми, а це корм для медуз ", — зазначив професор Лисенко.

Нагадаємо, в серпні Фокус опублікував думку кандидата біологічних наук Олександра Гончарова.про причини появи величезної кількості медуз біля узбережжя Чорного і Азовського морів.