Защитят, вылечат, спасут. Украинский бизнес и корпоративная социальная ответственность

Украинские компании давно научились следовать западным стандартам, воплощая в жизнь масштабные социальные проекты. Среди ключевых — участие в развитии инфраструктуры, улучшении экологии и поставках оборудования в больницы. Но программ КСО гораздо больше.

"Какую пользу обществу приносит ваш бизнес?" — именно такой вопрос все чаще задают соискатели-миллениалы во время трудо­устройства. По результатам исследования Global Millennial and Gen Z, проведенного компанией Deloitte, вопросы изменения климата и защиты окружающей среды больше остального волнуют молодежь. Более четверти отмечают, что влияние бизнеса на окружающую среду для них очень важно при покупке товара или услуги компании.

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Если правительства и бизнес не подключатся к решению экопроблем, уже к 2050 году урожайность сельхозкультур сократится на 30%

Корпоративная социальная ответственность — это не просто рекламная кампания или часть PR-стратегии. Сегодня КСО-проекты — позиция компании в обществе, ответ на актуальные проблемы в регионе ее присутствия.

Украинский бизнес всегда был проактивным. Он помогал с оснащением армии в 2014 году, обеспечивал медиков во время первой и второй волн коронавируса. Более того, именно отечественные компании в течение нескольких дней собрали 25 млн грн на реконструкцию костела св. Николая в Киеве после пожара в начале сентября. Зачастую отечественные предприятия могут быстрее, дешевле и эффективнее, чем государство, решать многие проблемные вопросы социальной сферы.

[ + – ] Отечественные компании за несколько дней собрали 25 млн грн на реконструкцию костела св. Николая Фото: УНИАН

Забота о ближних: от эпидемии COVID-19 до донорства крови

В период пандемии очень важны проекты бизнеса, который направляет свои ресурсы на покупку оборудования и лекарств. Например, с начала эпидемии COVID-19 компания "Интерпайп" вместе с фондами Елены и Виктора Пинчук направили на борьбу с коронавирусом более $10 млн. Часть этих средств перечислили для помощи на общегосударственном уровне, а также на закупку аппаратов ИВЛ для разных областей Украины. На региональном уровне — в Днепро­петровской области — за 1,5 года помощь получили 25 медучреждений.

Сегодня очевидно, что коронавирус — не последний вызов для мирового сообщества. Чтобы системно решить вопрос организации медицинской помощи клиниками, ПУМБ совместно с Ассоциацией молодых доноров Украины запустил онлайн-платформу ДонорUA AID. Тут объединились больницы, благотворительные фонды, волонтеры и поставщики оборудования. Любой человек, желающий помочь медикам, может выбрать фонд, чтобы пожертвовать средства или же передать деньги адресату напрямую. Благодаря инициативе 8 из 18 медучреждений, нуждающихся в помощи, получили необходимое оборудование и средства защиты.

Миллионы – на костел После пожара десятки компаний сообщили, что выделяют миллион гривен и более на работы по восстановлению костела

Сервис такси Bolt, в свою очередь, продолжил проект по бесплатной транспортировке медицинского персонала. Проект стартовал в 2020 году в период локдауна, когда медики не могли добраться на работу. В 2021-м партнером инициативы стала международная платежная система Visa. Сервис такси предоставил администрации детской больницы "Охматдет" 1 тыс. промокодов на поездки. Кроме того, пассажиры, оплачивающие проезд с помощью карты Visa, также помогают медикам, ведь платежная система выделяет для оплаты проезда медиков 50 грн за каждую оплату картой Visa. Всего за период карантина водители платформы осуществили 125 тыс. поездок для медиков на сумму более 23 млн грн.

Поддержка и участие Многие компании подключаются к инициативам помощи бездомным животным

Круг социальных проектов бизнеса постоянно расширяется. Например, сеть магазинов электроники и бытовой техники "Фокстрот" с благотворительной организацией Happy Paw запустили социальный проект "Пухнасті друзі — в кожен дім". Цель кампании, которую проводят в интернете и транспорте, — найти хозяев для животных из приюта. Благодаря совместным активностям всего за месяц с начала акции более 500 пушистых любимцев из приютов нашли новый дом.

[ + – ] Социальный проект "Пухнасті друзі — в кожен дім" Фото: Фото: Gettyimages

Эко? Логично!

Лето 2021 года оказалось для Европы непростым — лесные пожары в Греции и Испании сменялись наводнениями в Германии, Чехии, Бельгии и Италии. Причина погодных катаклизмов — изменение климата. Вырубка лесов, увеличение вредных выбросов в атмосферу, снижение плодородности почвы — все это проблемы не будущего, а уже нынешнего поколения. Социально ответственный бизнес старается снизить вред, наносимый природе в результате собственной деятельности, а также восполнить природные ресурсы.

Бизнес идет путем экологичности и правил, которые помогают бороться с изменениями климата. Экологичность в работе, в создании продуктов, упаковки, в сортировке — уже норма

Недавно Carlsberg Group, частью которой является Carlsberg Ukraine, присоединилась к Planet Pledge. Это структура, которая организована для того, чтобы объединить маркетологов вокруг одной цели — стимулировать потребителей быть более расположенными к вопросам экологии и климата. По данным компании, маркетинговые команды будут проходить обучение, чтобы успешно связывать коммуникации бренда с устойчивостью, а маркетинговые проявления будут стимулировать потребителей развивать и совершенствовать экосознательность и устойчивые привычки.

"Маркетинг — это мостик между брендом и потребителем. В Carlsberg Group и Carlsberg Ukraine идея устойчивого развития зашита в ДНК. Мы стараемся все свои маркетинговые проявления, запуск новой продукции согласовывать с принципами устойчивого развития. Например, активно используем систему оценки новой продукции. Она определяет, как новый продукт, его упаковка и этикетка повлияют на экологию. Теперь к этому мы будем подключать усовершенствованную систему коммуникации относительно устойчивого развития", — отмечает Ирина Качура, вице-президент по маркетингу в Carlsberg Ukraine.

КСО для многих компаний является такой же частью бизнеса, как, собственно, продукты и услуги. Компании постоянно расширяют список своих соцпроектов.

Производители продуктов чаще всего делают акцент на экологичности собственной продукции и ее упаковки. Проблема использования пластика в производстве тары для напитков — основной бич многих компаний. Некоторые из них, например Nestle, разрабатывают экологичную пластиковую бутылку. Другие активно поддерживают мероприятия по сбору и вторичной переработке использованной тары. Например, компания IDS Borjomi Ukraine, производитель минеральной воды, за последний год изменила дизайн бутылки "Моршинська" и снизила количество содержащегося в ней пластика на 15%.

[ + – ] Вместе с организацией Let"s do it Ukraine компания PepsiСo реализовала проект "Чистые пляжи вместе"

Компания PepsiСo на глобальном уровне обязалась до 2040 года свести до 0% выбросы парниковых газов в атмосферу по всей производственной цепочке. С этой целью в июне 2021 года компания начала продажу напитков Lipton Ice Tea в упаковке rPET, произведенной из вторичного пластика и пригодной для переработки и использования в пищевой отрасли. В дальнейшем вся продукция компании будет производиться в такой таре. По замыслу компании, уже до конца 2021 года количество неперерабатываемого пластика в производстве будет снижено на 9%.

Кроме того, этим летом вместе с организацией Let"s do it Ukraine компания PepsiСo реализовала проект "Чистые пляжи вместе". Совместно с волонтерами сотрудники компании убирали пляжи в городах Закарпатской, Луганской, Донецкой и Черкасской областей. Экоактивисты очистили 15 пляжей, собрали 1,5 т мусора и отправили на переработку 253 кг вторсырья.

Помочь Земле В программах КСО отечественных компаний большое внимание уделено природным ресурсам и борьбе с изменением климата

А компания Mastercard в 2020 году основала инициативу Priceless Planet Coalition, объединив финансовые учреждения, города и потребителей в борьбе с изменением климата. К Priceless Planet Coalition уже присоединилось более 50 компаний по всему миру, среди которых American Airlines, the New York Metropolitan Transport Authority, CitiBank и HSBC. В этом году к инициативе присоединился и украинский УкрСиббанк. Цель проекта — высадка 100 млн деревьев во всем мире за пять лет.

[ + – ] Цель проекта — высадка 100 млн деревьев во всем мире за пять лет Фото: Getty Images

Активно внедряют КСО-программы и отечественные аграрии. Они поддерживают развитие детского спорта в регионах своего присутствия, ремонтируют сады и школы. И, конечно, подключаются к решению экопроблем. В прошлом году благотворительный фонд компании Kernel провел конкурс "Эко? Логично!". Основной задачей было предложить решение, как изменить отношение местного сообщества к природе. В рамках подготовки команды высаживали деревья, собирали использованные батарейки, сдавали макулатуру, устанавливали кормушки для птиц.

[ + – ] Благотворительный фонд компании Kernel провел конкурс "Эко? Логично!"

Помимо того, Kernel активно инвестирует средства в проекты альтернативной энергетики, что позволяет ей снизить количество используемой энергии при производстве продукции. В компании уже ввели в эксплуатацию первую когенерационную теплоэлектростанцию. А в 2021 году Kernel намерена инвестировать $170 млн в дальнейшую реализацию проектов альтернативной возобновляемой энергетики.

Производят зеленую электроэнергию и в компании МХП. Крупнейший производитель курятины сумел превратить куриный помет в энергию. Биогазовая станция, работающая на базе Винницкой птицефабрики, сегодня является крупнейшей в Европе и обеспечивает 40% потребности в электричестве агроиндустриального направления МХП.

[ + – ] МХП, крупнейший производитель курятины сумел превратить куриный помет в энергию

Помочь детям

Большое количество социальных проектов бизнеса направлено на развитие детского и юношеского спорта. Компания ДТЭК уже несколько лет поддерживает проект фонда Shakhtar Social по развитию детского футбола "Давай, играй!". Команды мальчиков и девочек от 7 до 12 лет тренируются с квалифицированными тренерами в 36 населенных пунктах.

[ + – ] Команды мальчиков и девочек от 7 до 12 лет тренируются с квалифицированными тренерами

В компании AB InBev Efes Украина основной акцент в социальных проектах делают на изменении восприятия алкоголя подростками. В прошлом году лицом кампании "Скажи "НЕТ" стала популярная певица Алина Паш. В этом году компания приобщила к акции телеведущего Анатолия Анатолича и его программу "Зе Інтервьюер", чтобы обсудить со звездами украинского шоубиза Сергеем Бабкиным, Дмитрием Борисовым и Александром Пикаловым, почему алкоголь до 18 лет — это не удачная идея, а безответственный риск.

Детям – внимание Компании инициируют программы для детей — образовательные, спортивные, социальные

Беспокоится бизнес и о безопасности детей в интернете. Согласно мировой статистике, 16% детей в мире высылают свои интимные фото друзьям или незнакомым людям в Сети. Чтобы предотвратить подобный негативный опыт, при поддержке компании "Датагруп" с сентября 2020 года в Украине заработала правительственная консультационная линия по вопросам безопасности детей в интернете (1545). Ее специалисты круглосуточно предоставляют информацию относительно безопасного поведения в интернете. Кроме того, при поддержке компании почти во всех учебных заведениях страны прошли уроки на тему защиты подростков от сексуальных рисков в Сети.

[ + – ] Большое количество социальных проектов бизнеса направлено на развитие детского и юношеского спорта

Традиционно компании поддерживают проекты, направленные на обучение талантливой молодежи. К примеру, "Интерпайп" развивает среди школьников направление мехатроники — дисциплины, которая объединяет электронику, пневматику, гидравлику с программированием. Стратегическим партнером здесь стал НТУ "Днепровская политехника". На его базе построили две лаборатории робототехники, а преподаватели политехники написали курс обучения для школьников и выпускников профессионально-технических заведений. В этом году "Интерпайп" открыл еще две лаборатории мехатроники с современными немецкими учебными конструкторами в школах Днепра.

[ + – ] "Интерпайп" развивает среди школьников направление мехатроники

Спасти и поддержать: женщины-фермеры нуждаются в помощи

Очень интересный социальный проект TalentA реализуют в аграрной компании Corteva Agriscience. Его идея заключается в том, чтобы поддержать талантливых сельских женщин-фермеров. Согласно статистике, проживающие в селах женщины составляют четверть всего мирового населения и около 43% всех работников агросектора. Но доля женщин, которые возглавляют фермерское хозяйство в Украине, составляет всего 10%, а зарплаты зачастую ниже, чем у мужчин, занимающих аналогичные должности. Программа Corteva Agriscience призвана переломить этот тренд и предоставить доступ женщинам к обучению ведению агробизнеса. Участницы получают знания по бизнес-планированию, финансам, лидерству. В ходе программы они подают свои агропроекты и соревнуются за гранты на их реализацию. В 2021 году количество участниц украинской программы возросло почти вчетверо — 75 человек соревнуются за три гранта на сумму $22 тыс.

[ + – ] В очках Drunk Busters установлены линзы, которые демонстрируют человеку в трезвом состоянии, как меняется восприятие и координация тела под влиянием выпитого алкоголя

Не менее важной, по мнению бизнеса, является также безопасность дорожного движения. Компания AB Inbev Efes Украина совместно с Объединением автошкол, Патрульной полицией и Министерством образования разработала специальный блок занятий на тему опасности сочетания алкоголя и вождения. Чтобы показать разницу восприятия дорожной обстановки у трезвого и пьяного человека, АB InBev Efes Украина закупила 520 комплектов очков Drunk Busters.

"В очках установлены линзы, которые демонстрируют человеку в трезвом состоянии, как меняется восприятие и координация тела под влиянием выпитого алкоголя. К нашей инициативе присоединились более чем 450 автошкол, а курс с использованием "пьяных" очков прошли свыше 83 тыс. человек", — рассказывает Денис Хренов, и. о. генерального директора AB InBev Efes Украина.