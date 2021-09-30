Захистять, вилікують, врятують. Український бізнес і корпоративна соціальна відповідальність

Українські компанії давно навчилися дотримуватися західних стандартів, втілюючи в життя масштабні соціальні проєкти. Серед ключових — участь у розвитку інфраструктури, поліпшення екології і постачання устаткування в лікарні. Але програм КСВ набагато більше.

"Яку користь суспільству приносить ваш бізнес?" — саме таке питання все частіше ставлять претенденти-мілленіали під час працевлаштування. За результатами дослідження Global Millennial and Gen Z, проведеного компанією Deloitte, питання зміни клімату та захисту навколишнього середовища найбільше хвилюють молодь. Понад чверть зазначають, що вплив бізнесу на навколишнє середовище для них дуже важливий при купівлі товару або послуги компанії.

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Якщо уряд і бізнес не підключаться до вирішення екопроблем, вже до 2050 року врожайність сільгоспкультур скоротиться на 30%

Корпоративна соціальна відповідальність — це не просто рекламна кампанія або частина PR-стратегії. Сьогодні КСВ-проєкти — позиція компанії в суспільстві, відповідь на актуальні проблеми в регіоні її присутності.

Український бізнес завжди був проактивним. Він допомагав з оснащенням армії у 2014 році, забезпечував медиків під час першої та другої хвиль коронавірусу. Більше того, саме вітчизняні компанії протягом декількох днів зібрали 25 млн грн на реконструкцію костелу св. Миколая у Києві після пожежі на початку вересня. Найчастіше вітчизняні підприємства можуть швидше, дешевше і ефективніше, ніж держава, вирішувати багато проблемних питань соціальної сфери.

[ + – ] Вітчизняні компанії за кілька днів зібрали 25 млн грн на реконструкцію костелу св. Миколи Фото: УНІАН

Турбота про ближніх: від епідемії COVID-19 до донорства крові

У період пандемії дуже важливі проєкти бізнесу, який спрямовує свої ресурси на покупку устаткування і ліків. Наприклад, з початку епідемії COVID-19 компанія "Інтерпайп" разом з фондами Олени та Віктора Пінчуків направили на боротьбу з коронавірусом більше $10 млн. Частину цих коштів перерахували для допомоги на загальнодержавному рівні, а також на закупівлю апаратів ШВЛ для різних областей України. На регіональному рівні — у Дніпропетровській області — за 1,5 року допомогу отримали 25 медустанов.

Сьогодні очевидно, що коронавірус — не останній виклик для світової спільноти. Щоб системно вирішити питання організації медичної допомоги клініками, ПУМБ спільно з Асоціацією молодих донорів України запустив онлайн-платформу ДонорUA AID. Тут об'єдналися лікарні, благодійні фонди, волонтери та постачальники обладнання. Будь-яка людина, що бажає допомогти медикам, може вибрати фонд, щоб пожертвувати кошти або ж передати гроші адресату безпосередньо. Завдяки ініціативі 8 з 18 медустанов, які потребують допомоги, отримали необхідне обладнання і засоби захисту.

Мільйони — на костел Після пожежі десятки компаній повідомили, що виділяють мільйон гривень і більше з роботи по відновленню костелу

Сервіс таксі Bolt, зі свого боку, продовжив проєкт з безкоштовного транспортування медичного персоналу. Проєкт стартував у 2020 році в період локдауну, коли медики не могли дістатися на роботу. У 2021-му партнером ініціативи стала міжнародна платіжна система Visa. Сервіс таксі надав адміністрації дитячої лікарні "Охматдит" 1 тис. промокодів на поїздки. Крім того, пасажири, які оплачують проїзд за допомогою карти Visa, також допомагають медикам, адже платіжна система виділяє для оплати проїзду медиків 50 грн за кожну оплату карткою Visa. Всього за період карантину водії платформи здійснили 125 тис. поїздок для медиків на суму понад 23 млн грн.

Підтримка і участь Багато компаній підключаються до ініціатив допомоги бездомним тваринам

Коло соціальних проєктів бізнесу постійно розширюється. Наприклад, мережа магазинів електроніки та побутової техніки "Фокстрот" з благодійною організацією Happy Paw запустили соціальний проєкт "Пухнасті друзі — в кожен дім". Мета кампанії, яку проводять в інтернеті і транспорті, — знайти господарів для тварин з притулку. Завдяки спільним активностям всього за місяць з початку акції більше 500 пухнастих улюбленців з притулків знайшли новий дім.

[ + – ] Соціальний проєкт "Пухнасті друзі — в кожен дім" Фото: Фото: Gettyimages

Еко? Логічно!

Літо 2021 року виявилося для Європи непростим — лісові пожежі в Греції та Іспанії змінювалися повенями в Німеччині, Чехії, Бельгії та Італії. Причина погодних катаклізмів — зміна клімату. Вирубка лісів, збільшення шкідливих викидів в атмосферу, зниження родючості ґрунту — все це проблеми не майбутнього, а вже нинішнього покоління. Соціально відповідальний бізнес намагається знизити шкоду, що наноситься природі в результаті власної діяльності, а також заповнити природні ресурси.

Бізнес іде шляхом екологічності і правил, які допомагають боротися зі змінами клімату. Екологічність в роботі, у створенні продуктів, упаковки, в сортуванні — вже норма

Нещодавно Carlsberg Group, частиною якої є Carlsberg Ukraine, приєдналася до Planet Pledge. Це структура, яка організована для того, щоб об'єднати маркетологів навколо однієї мети — стимулювати споживачів бути прихильнішими до питань екології та клімату. За даними компанії, маркетингові команди проходитимуть навчання, щоб успішно пов'язувати комунікації бренду зі стійкістю, а маркетингові прояви будуть стимулювати споживачів розвивати і вдосконалювати екосвідомість і стійкі звички.

"Маркетинг — це місток між брендом і споживачем. В Carlsberg Group та Carlsberg Ukraine ідея сталого розвитку зашита в ДНК. Ми намагаємося всі свої маркетингові прояви, запуск нової продукції погоджувати з принципами сталого розвитку. Наприклад, активно використовуємо систему оцінки нової продукції. Вона визначає, як новий продукт, його упаковка і етикетка вплинуть на екологію. Тепер до цього ми будемо підключати вдосконалену систему комунікації щодо сталого розвитку", — зазначає Ірина Качура, віцепрезидент з маркетингу в Carlsberg Ukraine.

КСВ для багатьох компаній є такою ж частиною бізнесу, як, власне, продукти і послуги. Компанії постійно розширюють список своїх соцпроєктів.

Виробники продуктів найчастіше роблять акцент на екологічності своєї продукції та її упаковки. Проблема використання пластику у виробництві тари для напоїв — основний бич багатьох компаній. Деякі з них, наприклад Nestle, розробляють екологічну пластикову пляшку. Інші активно підтримують заходи щодо збору та вторинної переробки використаної тари. Наприклад, компанія IDS Borjomi Ukraine, виробник мінеральної води, за останній рік змінила дизайн пляшки "Моршинська" і знизила вміст пластику на 15%.

[ + – ] Разом з організацією Let's do it Ukraine компанія PepsiСo реалізувала проєкт "Чисті пляжі разом"

Компанія PepsiСo на глобальному рівні взяла на себе зобов'язання до 2040 року звести до 0% викиди парникових газів в атмосферу по всьому виробничому ланцюжку. З цією метою у червні 2021 року компанія почала продаж напоїв Lipton Ice Tea в упаковці rPET, виробленої з вторинного пластика і придатної для переробки та використання в харчовій галузі. Надалі вся продукція компанії буде вироблятися в такій тарі. За задумом компанії, вже до кінця 2021 роки кількість непероблюваного пластику у виробництві буде знижено на 9%.

Крім того, цього літа разом з організацією Let's do it Ukraine компанія PepsiСo реалізувала проєкт "Чисті пляжі разом". Спільно з волонтерами співробітники компанії прибирали пляжі в містах Закарпатської, Луганської, Донецької та Черкаської областей. Екоактивісти очистили 15 пляжів, зібрали 1,5 т сміття і відправили на переробку 253 кг вторинної сировини.

Допомогти Землі У програмах КСВ вітчизняних компаній велику увагу приділено природним ресурсам і боротьбі зі зміною клімату

А компанія Mastercard у 2020 році заснувала ініціативу Priceless Planet Coalition, об'єднавши фінансові установи, міста і споживачів у боротьбі зі зміною клімату. До Priceless Planet Coalition вже приєдналося понад 50 компаній по всьому світу, серед яких American Airlines, the New York Metropolitan Transport Authority, CitiBank і HSBC. Цього року до ініціативи приєднався і український УкрСиббанк. Мета проєкту — висадка 100 млн дерев у всьому світі за п'ять років.

[ + – ] Мета проєкту — висадка 100 млн дерев у всьому світі за п'ять років Фото: Getty Images

Активно впроваджують КСВ-програми і вітчизняні аграрії. Вони підтримують розвиток дитячого спорту в регіонах своєї присутності, ремонтують дитсади і школи. І, звичайно, долучаються до вирішення екопроблем. Минулого року благодійний фонд компанії Kernel провів конкурс "Еко? Логічно!". Основним завданням було запропонувати рішення, як змінити ставлення місцевої громади до природи. У межах підготовки команди висаджували дерева, збирали використані батарейки, здавали макулатуру, встановлювали годівниці для птахів.

[ + – ] Благодійний фонд компанії Kernel провів конкурс "Еко? Логічно!"

Крім того, Kernel активно інвестує кошти в проєкти альтернативної енергетики, що дозволяє їй знизити кількість використовуваної енергії при виробництві продукції. У компанії вже ввели в експлуатацію першу когенераційну теплоелектростанцію. А у 2021 році Kernel має намір інвестувати $170 млн у подальшу реалізацію проєктів альтернативної поновлюваної енергетики.

Проводять зелену електроенергію і в компанії МХП. Найбільший виробник курятини зумів перетворити курячий послід в енергію. Біогазова станція, що працює на базі Вінницької птахофабрики, сьогодні є найбільшою в Європі і забезпечує 40% потреби в електриці агроіндустріальних напрямки МХП.

[ + – ] МХП, найбільший виробник курятини зумів перетворити курячий послід в енергію

Допомогти дітям

Велика кількість соціальних проєктів бізнесу направлена на розвиток дитячого та юнацького спорту. Компанія ДТЕК уже кілька років підтримує проєкт фонду Shakhtar Social з розвитку дитячого футболу "Давай, грай!". Команди хлопчиків і дівчаток від 7 до 12 років тренуються з кваліфікованими тренерами у 36 населених пунктах.

[ + – ] Команди хлопчиків і дівчаток від 7 до 12 років тренуються з кваліфікованими тренерами

У компанії AB InBev Efes Україна основний акцент в соціальних проєктах роблять на зміну сприйняття алкоголю підлітками. Минулого року обличчям кампанії "Скажи "Ні" стала популярна співачка Аліна Паш. Цього року компанія залучила до акції телеведучого Анатолія Анатоліча та його програму "Зе Інтервьюер", щоб обговорити з зірками українського шоубізу Сергієм Бабкіним, Дмитром Борисовим і Олександром Пікаловим, чому алкоголь до 18 років — це не вдала ідея, а безвідповідальний ризик.

Дітям — увага Компанії ініціюють програми для дітей — освітні, спортивні, соціальні

Турбується бізнес і про безпеку дітей в інтернеті. Згідно зі світовою статистикою, 16% дітей у світі надсилають свої інтимні фото друзям або незнайомим людям у Мережі. Щоб запобігти подібному негативному досвіду, за підтримки компанії "Датагруп" з вересня 2020 року в Україні запрацювала урядова консультаційна лінія з питань безпеки дітей в інтернеті (1545). Її фахівці цілодобово надають інформацію щодо безпечної поведінки в інтернеті. Крім того, за підтримки компанії майже у всіх навчальних закладах країни пройшли уроки на тему захисту підлітків від сексуальних ризиків у Мережі.

[ + – ] Велика кількість соціальних проєктів бізнесу направлено на розвиток дитячого та юнацького спорту

Традиційно компанії підтримують проєкти, спрямовані на навчання талановитої молоді. Наприклад, "Інтерпайп" розвиває серед школярів напрямок мехатроніки — дисципліни, яка об'єднує електроніку, пневматику, гідравліку з програмуванням. Стратегічним партнером тут став НТУ "Дніпровська політехніка". На його базі побудували дві лабораторії робототехніки, а викладачі політехніки написали курс навчання для школярів і випускників професійно-технічних закладів. Цього року "Інтерпайп" відкрив ще дві лабораторії мехатроніки з сучасними німецькими навчальними конструкторами в школах Дніпра.

[ + – ] "Інтерпайп" розвиває серед школярів напрямок мехатроніки

Врятувати і підтримати: жінки-фермери потребують допомоги

Дуже цікавий соціальний проєкт TalentA реалізують в аграрній компанії Corteva Agriscience. Його ідея полягає у тому, щоб підтримати талановитих сільських жінок-фермерів. Згідно зі статистикою, жінки, які проживають у селах, складають чверть всього світового населення і близько 43% всіх працівників агросектору. Але частка жінок, які очолюють фермерське господарство в Україні, становить всього 10%, а зарплати найчастіше нижчі, ніж у чоловіків, що займають аналогічні посади. Програма Corteva Agriscience покликана переламати цей тренд і надати доступ жінкам до навчання ведення агробізнесу. Учасниці отримують знання з бізнес-планування, фінансів, лідерства. В ході програми вони подають свої агропроєкти і змагаються за гранти на їх реалізацію. У 2021 року кількість учасниць української програми зросла майже вчетверо — 75 осіб змагаються за три гранти на суму $22 тис.

[ + – ] В окулярах Drunk Busters встановлені лінзи, які демонструють людині у тверезому стані, як змінюється сприйняття і координація тіла під впливом випитого алкоголю

Не менш важливою, на думку бізнесу, є також безпека дорожнього руху. Компанія AB Inbev Efes Україна спільно з Об'єднанням автошкіл, Патрульною поліцією і Міністерством освіти розробила спеціальний блок занять на тему небезпеки поєднання алкоголю та водіння. Щоб показати різницю сприйняття дорожньої обстановки у тверезої і п'яної людини, АВ InBev Efes Україна закупила 520 комплектів окуляр Drunk Busters.

"В окулярах встановлені лінзи, які демонструють людині у тверезому стані, як змінюється сприйняття і координація тіла під впливом випитого алкоголю. До нашої ініціативи приєдналися більше ніж 450 автошкіл, а курс з використанням "п'яних" окуляр пройшли понад 83 тис. людей", — розповідає Денис Хренов, і. о. генерального директора AB InBev Efes Україна.