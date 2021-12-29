Изменение климата приведет к обнищанию 5 областей Украины, — исследование

Прогнозы ученых обещают нам летом периоды аномальной жары и засуху, а зимой — наводнения.

Мировой банк произвел исследование по влиянию климатических изменений на ключевые сектора экономики Украины. Ученые взяли два возможных сценария, первый — с текущей динамикой температуры, и второй — если выброс парниковых газов в атмосферу уменьшится. Оба варианта оказались неутешительны для страны, сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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Согласно исследованию, к концу века на юге Украины будет более 100 тропических ночей и до 135 летних дней в году. Длительные засухи приведут к ухудшению здоровья леса, увеличению уровня гибели деревьев и лесным пожарам. Произойдет значительное сокращение площадей, пригодных для выращивания ели, бука, сосны и дуба.

Исследователи акцентируют, что изменение климата будет иметь большее влияние на одни области, чем на другие. Самые значительные изменения температуры ожидают Черкасскую, Херсонскую, Кировоградскую, Полтавскую и Винницкую области.

Но экономически пострадают больше всего Харьковская, Кировоградская, Львовская, Луганская и Житомирская области. Это обусловлено тем, что климатические изменения снизят стоимость сельскохозяйственного производства. Эксперты прогнозируют падение уровня жизни вплоть до нищеты в этих регионах.

Кроме того, к концу столетия в городах могут наблюдаться интенсивные повышения температуры (более пяти градусов летом в Луганске и зимой в Киеве), что усиливается эффектом "городского теплового острова".

По обоим сценариям в Украине прогнозируется увеличение объема осадков в течение года, интенсивность которых будет повышаться в зимние месяцы и особенно в Ровенской и Волынской областях.

Частота и интенсивность экстремальных погодных и климатических явлений будет расти с ростом температуры. Эксперты прогнозируют нам периоды аномальной жары, грозы, сильные осадки, дождевые и речные наводнения. Наряду с засухой, градами и шквалами ученые обещают что к концу года украинцы привыкнут к торнадо.

В амазонских лесах глобальное потепление уже физически изменило пернатых. Повышение температуры привело к тому, что птицы стали меньше, а их крылья длиннее.

Ранее Фокус рассказывал, как глобальное потепление заморозило Европу 7 веков назад, когда едва оправившись от эпидемии чумы, выжившие столкнулись с резким изменением климата — малым ледниковым периодом.